Ostojić: Imamo ozbiljan problem sigurnosti ako se ovako nešto događa u Uredu predsjednice

Predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić u nedjelju je izvijestio da je kao šef tog Odbora zatražio očitovanje SOA-e i nadzor nad njezinim radom, nakon tvrdnji razrješenog bivšeg savjetnika predsjednice Republike Mate Radeljića o navodnim prijetnjama djelatnika SOA-e, te je ustvrdio kako postoji ozbiljan problem oko sigurnosti građana ako se ovako nešto događa u Uredu predsjednice

"Gospodin Radeljić govori da je bio izložen pritisku od strane djelatnika SOA-e. Bilo bi žalosno kada bi kadroviranje u Uredu predsjednice radila SOA. Međutim, iz priopćenja SOA-e iščitavam nešto puno ozbiljnije, a to je pravo pitanje - zašto se ta osoba (Radeljić) mogla uopće nalaziti u Uredu predsjednice", kazao je Ostojić na konferenciji za novinare u središnjici SDP-a.

Iščitavam da su bili razlozi zbog kojih je bilo potrebno raditi protuobavještajnu zaštitu institucije predsjednice

Iščitavajući priopćenje SOA-e, kaže kako samo može nagađati da se radi i o varijanti da je utvrđena okolnost radi koje je i Radeljić opasnost.

"Onaj koji tako kadrovira, tko takve ljude dovodi u svoj ured i na taj način funkcionira, dovodi u opasnost sve nas ostale. Iščitavam da su bili razlozi zbog kojih je bilo potrebno raditi protuobavještajnu zaštitu institucije predsjednice. To je varijanta koja je vrlo ozbiljna i ako se to dogodilo, ako je istina da je to trebalo napraviti, onda možete misliti u kojoj smo mi situaciji, kada jedan od najvažnijih savjetnika predsjednice bude u situaciji da bude opasnost za instituciju predsjednice, a time i nacionalnu sigurnost i da bude u situaciji da sigurnost SOA-e mora postupati po zakonu i prema njemu", ustvrdio je Ostojić.