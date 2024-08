Opasnost na dva kotača: Raste broj nesreća s električnim romobilima

'Vozači osobnih prijevoznih sredstava moraju znati da bi takvim vozilima trebali isključivo upravljati biciklističkim stazama ili trakama. Ako one ne postoje na određenoj prometnici, oni su se dužni kretati prometnim površinama namijenjenim za kretanje pješaka. Dakle, ako vidimo da postoje pješaci koji se kreću tom površinom, mi moramo usporiti vožnju romobila i čuvati sigurnost tog pješaka', naglasio je Krešimir Mišić, voditelj Službe prometne policije PU zagrebačke, za HRT.

Do 20. kolovoza zabilježeno je 2596 prekršaja tijekom vožnje električnih romobila.

Za prekršitelje postoje i kazne. Vožnja na cesti stoji 60 eura, bez kacige 30, a ako u ušima imate slušalice, još 30. Pokušaj bijega od policijskih službenika koji vas žele zaustaviti, platit ćete gotovo 1000 eura.

Do 20. kolovoza zabilježeno je 266 prometnih nesreća u kojima su sudjelovali vozači električnih romobila. Dvije osobe su poginule, 71 je zadobila teške tjelesne ozljede, a 128 lakše.

'Ozljede u području koljena, prijelom ivera, ozljede ramena. Prilikom pada vrlo često budu prijelomi rebara, a mogu biti i na drugim dijelovima tijela - najčešće na ekstremitetima. Uglavnom su to teške tjelesne ozljede koje dođu kod nas na bolničko liječenje, a vrlo često takve ljude zaprimimo i operiramo', kazao je dr. Roman Pavić.

Stručnjaci već dugo upozoravaju na to da električni romobili nisu stabilni. Što je i jedan od glavnih uzroka prometnih nesreća. No to nije jedini problem.

'Mislim da treba uvesti, odnosno da će trebati uvesti, obvezu osiguranja tih prijevoznih sredstava. Nešto otprilike što se zove autoodgovornost - obvezno osiguranje, da bi u slučaju prometne nesreće eventualna materijalna, odnosno nematerijalna šteta bila pokrivena za samog oštećenika', rekao je Krunoslav Ormuž, stalni sudski vještak za promet.

Evidentiranje električnih romobila zasad je uveo samo Izrael. Od 1. kolovoza registracija za električne romobile i bicikle ondje je obvezna.