'Oko 400.000 ljudi je u Hrvatskoj vjerojatno došlo u kontakt s virusom, sredinom iduće godine mogli bi imati imunitet krda'

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak je objasnio što znači da je osoba preminula od koronavirusa, ali da je imala brojne komorbiditete

''Sasvim sigurno težina i dužina bolesti imaju utjecaja na pojavu onih najtežih oblika bolesti. To može biti i hipertenzija koja je bolest sama za sebe, ali je faktor za razvoj kardiovaskularnih bolesti. Ne mora to biti neka teška bolest, ali je komobrbiditet. Trajanje bolesti sigurno ima utjecaja na kliničku sliku, pa i ishod same bolesti'', rekao je Capak za Novu TV.