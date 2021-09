Ohrabreni 'lockdownom' u Kostarici, krokodili se s ljudima bore za teritorij

Divlje životinje u Kostarici, ohrabrene zatvaranjem ljudi u kuće zbog koronavirusa, izašle su iz šuma i močvara na tlo kojim su nekoć vladale, što je zabrinulo neke stanovnike i turiste u toj srednjoameričkoj zemlji

U Tortugueru, selu s 1700 stanovnika na sjeveru Kostarike, još uvijek kruži priča o dječaku kojeg je prije 14 godina veliki krokodil odvukao u mutnu vodu istoimene rijeke.

"Bila je to velika tragedija. Danima su ljudi iz sela i Crveni križ tražili njegovo tijelo no nikada nije pronađeno", kaže lokalna prodavačica suvenira Sandra. "Užasno me strah krokodila i zmija kojih je ovdje puno, a tijekom pandemije su se mogle vidjeti češće nego inače", dodaje za Hinu na svom štandu.