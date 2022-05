Oglasio se Karamarko nakon što mu je sud dao za pravo: Mnogima se isplatila moja ostavka...

Tomislav Karamarko, bivši predsjednik HDZ-a i potpredsjednik hrvatske Vlade, oglasio se na Facebooku nakon što je Visoki upravni sud pravomoćno je poništio odluku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa iz 2016. kojom je bilo utvrđeno da je bio u sukobu interesa zbog čega je otišao s funkcija

Karamarko piše da je prije skoro 6 godina dao sam ostavku i da je ovih dana dobio pravomoćnu presudu koja kaže da je ostavka bila nepotrebna.

'No ne mogu se žaliti jer zaradio sam 13 tisuća kuna. Isplatilo se. Dalija Orešković nakon što je izvršila svoju zadaću, donoseći nezakonitu presudu povjerenstva za štošta, nagrađena je lansiranjem u “visoku” politiku. I njoj se isplatilo. Blago Hrvatskoj. Most, momci u tajicama iz Sherwoodske šume, toliko željni aureole zaštitnika hrvatskog roda, trebali su otimati bogatima i davati siromašnima. Ali netko ih je brifirao (reče Božo Hood) i postavio na drugi, superhikovski kolosjek te učiniše popriličnu štetu svom omiljenom hrvatskom narodu. To ih nije previše deprimiralo. Eno ih u parlamentu, intelektualno-duhovnjački oplemenjeni, neumorno mesijanski jurcaju', s neskrivenim žalom navodi Karamarko.