Odgođena odluka o zatvaranju Spaladium Arene

Skupština vjerovnika tvrtke Sportski grad - TPN (Tvrtka posebnih namjena), koja upravlja Spaladium arenom, odlučila je u četvrtak da se za 21. prosinca ove godine odgodi odluka o prestanku obavljanja djelatnosti te tvrtke nad kojom se od 2014. godine vodi stečajni postupak

Stečajni sudac Velimir Vuković je izvijestio kako se na današnjoj Skupštini vjerovnika neće odlučiti o mogućoj prodaji stečajnog dužnika. Vuković je nekoliko puta ponovio kako je Grad Split "dvostruki vjerovnik u tom stečajnom postupku - i to kao stečajni vjerovnik za prijavljenu tražbinu do otvaranja stečajnog postupka u ukupnom iznosu oko 3,1 milijun kuna i u iznosu oko 215 milijuna kuna".

"Grad Split ima kvalificiranu ispravu koja mu po odredbama Stečajnog zakona daje pravo glasa da odlučuje na Skupštini vjerovnika u navedenom iznosu i on je to pravo do sada koristio", rekao je Vuković.

Tumačenje stečajnog suca Vukovića suprotno je izjavama splitskog gradonačelnika Ivice Puljka kako Grad Split nije vjerovnik u tom stečajnom postupku.

Vuković je izvijestio kako se Grad Split složio s odgodom ovrhe do 29. prosinca, koju je Grad pokrenuo zbog duga od 23 milijuna kuna Spaladium arene za komunalne usluge.