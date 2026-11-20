Ministar rada Alen Ružić primio je u petak predstavnike roditelja njegovatelja s kojima je dogovoreno da će im se omogućiti naknada za pomoć u kući koju sami organiziraju, dok se ne pronađe dugoročnije rješenje za potrebe bolovanja, rekla je Hini predsjednica udruge Malo čudo Marica Mikulić.

Na Svjetski dan djece, roditelji njegovatelji ponovno su se okupili ispred Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kako bi upozorili na dugogodišnje sustavne probleme s kojima se suočavaju djeca s najtežim teškoćama u razvoju i njihove obitelji.

Danas ih je primio resorni ministar, a predsjednica Udruga roditelja njegovatelja Malo čudo Marica Mikulić izjavila je kako su dobili potvrdu da će do 3. prosinca, na Dan osoba s invaliditetom, Ministarstvo izaći s konkretnim modelom i financijskim iznosima za pomoć kada roditelji moraju na bolovanje. "S obzirom na to da kod nas sustav vrlo tromo i sporo radi na takvim slučajevima, ako se dogodi situacija da roditelju treba hitna pomoć, a sustav u tom trenutku ne može brzo reagirati, tada bi se trebala moći aktivirati mogućnost financijske naknade koja bi olakšala roditeljima u tom trenutku smještaj djece ili eventualno da im dođe netko pomoći u kuću, ali da se oni sami organiziraju", pojasnila je Mikulić.

Dodatna financijska naknada koja bi obiteljima omogućila da si sami pruže pomoć vrijedila bi, kaže, dok sustav ne postane funkcionalan, a to podrazumijeva model podrške u domu obitelji korisnika kroz osobnu asistenciju i sličnu mogućnost. "Financijska naknada bi trebala ići u nekom kratkom hitnom postupku kroz pravilnik kroz mjesec, dva da bude funkcionalna i da bude iskoristiva, a ove druge izmjene koje bi se odnosile na pružanje podrške u kući, vjerojatno bi išle kroz izmjene zakona u nekom roku od pola godine do godinu dok se sustav organizira", istaknula je Mikulić.