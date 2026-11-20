"I djeca se često rađaju s različitim startnim pozicijama , a na nama je da im omogućimo da kasnije kroz život postanu ravnopravni u trci", rekao je Ružić u videoporuci povodom Svjetskog dana djece.

Stoga se založio da gradimo sustav koji prepoznaje potrebe djece, koji pruža podršku obiteljima, koji ulaže u ranu intervenciju i osigurava kvalitetne usluge, osobito za djecu kojoj je podrška najpotrebnija.

"Naša je dužnost čuti djecu, štititi njihova prava i osigurati da baš nijedno dijete ne bude zaboravljeno", istaknuo je Ružić.

Poručio je i da djeca nisu samo naša budućnost nego i naša najveća odgovornost već danas.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana djece, ministar Ružić sudjelovao je i na konferenciji "Dijalog generacija - zaštita djece i javne politike“, u suradnji s pravobraniteljicom za djecu Tatjanom Katkić Stanić i Mrežom mladih savjetnika, priopćeno je iz njegovog Ministarstva.

Tom je prilikom u otvorenom dijalogu razgovarao s djecom i mladima, među kojima i s mladima iz sustava alternativne skrbi. Na konferenciji je sudjelovao i ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.

U razgovoru su otvorene važne teme vezane uz zaštitu dječjih prava, izazove u sustavu socijalne skrbi, pravodobno prepoznavanje potreba djece, podršku obiteljima te važnost stručne pomoći i postupanja u najboljem interesu svakog djeteta.

Poseban naglasak stavljen je na važnost slušanja djece, uvažavanja njihova mišljenja i stvaranja sigurnog okruženja u kojem mogu slobodno izraziti svoje potrebe i iskustva.