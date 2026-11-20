Ministar rada i socijalne politike Alen Ružić u petak je, povodom obilježavanja Svjetskog dana djece, poručio da svako dijete ima pravo na sigurno djetinjstvo, ljubav, obrazovanje, podršku i jednake prilike, založivši se za gradnju sustava koji prepoznaje potrebe djece
"I djeca se često rađaju s različitim startnim pozicijama, a na nama je da im omogućimo da kasnije kroz život postanu ravnopravni u trci", rekao je Ružić u videoporuci povodom Svjetskog dana djece.
Stoga se založio da gradimo sustav koji prepoznaje potrebe djece, koji pruža podršku obiteljima, koji ulaže u ranu intervenciju i osigurava kvalitetne usluge, osobito za djecu kojoj je podrška najpotrebnija.
"Naša je dužnost čuti djecu, štititi njihova prava i osigurati da baš nijedno dijete ne bude zaboravljeno", istaknuo je Ružić.
Poručio je i da djeca nisu samo naša budućnost nego i naša najveća odgovornost već danas.
Povodom obilježavanja Svjetskog dana djece, ministar Ružić sudjelovao je i na konferenciji "Dijalog generacija - zaštita djece i javne politike“, u suradnji s pravobraniteljicom za djecu Tatjanom Katkić Stanić i Mrežom mladih savjetnika, priopćeno je iz njegovog Ministarstva.
Tom je prilikom u otvorenom dijalogu razgovarao s djecom i mladima, među kojima i s mladima iz sustava alternativne skrbi. Na konferenciji je sudjelovao i ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.
U razgovoru su otvorene važne teme vezane uz zaštitu dječjih prava, izazove u sustavu socijalne skrbi, pravodobno prepoznavanje potreba djece, podršku obiteljima te važnost stručne pomoći i postupanja u najboljem interesu svakog djeteta.
Poseban naglasak stavljen je na važnost slušanja djece, uvažavanja njihova mišljenja i stvaranja sigurnog okruženja u kojem mogu slobodno izraziti svoje potrebe i iskustva.