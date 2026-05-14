Obračun u Britaniji: Ministar zdravstva podnio ostavku, optužio Starmera

Laburist Wes Streeting u četvrtak je podnio ostavku na mjesto ministra zdravstva, optužujući premijera Keira Starmera da vodi politiku bez jasnog smjera i da druge prisiljava da preuzmu krivnju za neuspjehe njegove vlade

Katastrofalni rezultati za vladajuće laburiste na prošlotjednim lokalnim izborima doveli su do najnovije krize u Britaniji, samo nešto manje od dvije godine nakon što je Starmer dobio značajnu većinu obećanjem da će donijeti stabilnost i okončati desetljeće političkog kaosa.

Nakon višednevnih poziva sve većeg broja laburističkih zastupnika Starmeru da ili podnese ostavku ili odredi vremenski okvir za svoj odlazak, Streeting je prvi visokopozicionirani ministar koji je donio odluku o ostavci, rekavši da odstupa jer je "sada jasno da nećete voditi Laburističku stranku na sljedeće opće izbore". Starmer, koji se bori za politički opstanak, u srijedu je obećao da će ustrajati u planovima za reformu Britanije i upozorio da bi u slučaju njegove smjene nastao politički kaos. Streeting, kojeg se smatra jednim od potencijalnih suparnika, u srijedu ujutro na sastanku sa Starmerom u Downing Streetu proveo je manje od 20 minuta. Britanski mediji taj su susret prozvali odlučujućim obračunom.

„Sada je jasno... da laburistički zastupnici (članovi parlamenta) i laburistički (radnički) sindikati žele da rasprava o tome što slijedi bude bitka ideja, a ne osobnosti ili sitnih frakcija“, napisao je Streeting u svojoj ostavci. Ta rasprava "mora biti široka i treba joj što kvalitetniji krug kandidata.” Streetinoga objava ne pokreće formalno natjecanje za novo vodstvo Laburističke stranke, ali dodatno pojačava pritisak na britanskog lidera koji je dosad uspijevao izdržati niz zahtjeva za ostavkom. Streetingove kritike bile su oštre. „Ondje gdje nam treba vizija, imamo vakuum. Ondje gdje nam treba smjer, imamo lutanje,” rekao je Streeting, kritizirajući Starmerov govor u ponedjeljak za koji se britanski lider nadao da će utišati zahtjeve za ostavkom. „Lideri preuzimaju odgovornost, ali to je prečesto značilo da drugi moraju preuzeti krivnju", kazao je.