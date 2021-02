Oblaci i kiša u prvom dijelu dana, a onda osjetan pad temperature

U Hrvatskoj će u ponedjeljak prevladavati promjenljivo oblačno vrijeme mjestimice uz kišu, češću u prvom dijelu dana, osobito na jugu Dalmacije, a navečer u najvišem gorju može biti i snijega, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ)

Vjetar će puhati slab do umjeren jugozapadni, sredinom dana u sjevernim predjelima u okretanju na sjeverozapadni.

Na Jadranu će puhati umjeren do jak južni i jugozapadni vjetar, a popodne u Dalmaciji prolazno sjeverozapadnjak. U noći će puhati jugo.

Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 8 do 13, samo u Dalmaciji do 15 Celzijevih stupnjeva, a navečer će u unutrašnjosti doći do osjetnog pada temperature.