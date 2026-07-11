Obiteljski iznajmljivači javili se zbog plana Grada Zagreba, zamjeraju im nekoliko stvari

Iz udruge tvrde da su tijekom javnog savjetovanja podnijeli opsežne primjedbe na prijedlog Plana Grada Zagreba, a od grada su na 15 stranica dostavljenih primjedbi zaprimili očitovanje od svega četiri rečenice iako Zakon o pravu na pristup informacijama nalaže da su se tijela javne vlasti dužna očitovati o razlozima neprihvaćanja primjedba.

Dodaju kako dokument, prema njihovoj analizi, pokazuje da u Zagrebu ne postoji turistički pritisak na infrastrukturu te je hotelski smještaj posljednjih godina rastao tri puta brže od privatnog.

Udruga u priopćenju navodi kako predloženi Plan negativno prikazuje privatni smještaj , dok istodobno favorizira hotelski sektor. Ističu da je u Zagrebu registriran jedan objekt privatnog smještaja na svakih 125 stanova, zbog čega smatraju neutemeljenom tvrdnju da privatni iznajmljivači utječu na problem priuštivog stanovanja.

Također tvrde kako Plan ne temelji zaključke i prijedloge na egzaktnim podacima već na potpuno sugestivnim anketama nepoznatih ispitanika te na pogrešno tumačenim rezultatima istih anketa. SMOi upozorava i da se Planom hotelima predviđaju subvencije, dok bi privatni iznajmljivači bili suočeni s dodatnim financijskim opterećenjima, što smatraju diskriminatornim pristupom.

Udruga ističe kako vlasnici imaju pravo slobodno raspolagati svojim nekretninama te da svim oblicima turističkog smještaja treba omogućiti jednake uvjete razvoja. Smatraju i da bi pitanje priuštivog stanovanja država i lokalna samouprava trebale rješavati aktiviranjem vlastitih nekretnina i izgradnjom POS stanova na državnom i gradskom zemljištu.

U priopćenju navode i da privatni iznajmljivači koriste postojeće stambene kapacitete, dok bi izgradnja novih hotela, predviđena Planom, prema njihovoj ocjeni dodatno smanjila prostor za izgradnju novih stambenih zgrada.

„Budući da i vladajuća stranka HDZ kontinuirano donosi mjere kojima ograničava i otežava rad te javno omalovažava male iznajmljivače, to zagrebački mali iznajmljivači okupljeni u SMOi drže kako je očito da su HDZ i Možemo u koaliciji protiv malih iznajmljivača”, poručili su.

Ustvrdili su pritom kako se ponovno dokazuje odavno postavljena teza prema kojoj su HDZ i Možemo samo prividno na suprotnim stranama.