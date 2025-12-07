Obilježena 34. obljetnica ubojstva obitelji Zec: Došli Pupovac, Korlaet, Rada Borić...

Srpsko narodno vijeće (SNV) i Antifašistička liga Republike Hrvatske, uz potporu Grada Zagreba, obilježili su u nedjelju 34. godišnjicu ubojstva, Aleksandre, Marije i Mihajla Zeca na sljemenskom lokalitetu Adolfovac, mjestu gdje su u noći na 8. prosinca 1991. ubijene dvanaestogodišnja Aleksandra i njezina majka Marija.

Uz veliki broj građana i građanki Zagreba, komemoraciji su prisustvovali predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac, predsjednik SNV-a Boris Milošević, Vesna Teršelič i Zoran Pusić ispred Antifašističke lige RH, saborski zastupnici stranke Možemo! Rada Borić i Damir Bakić, Lora Vidović i Emina Višnjić, iz Grada Zagreba, dok je Hrvoje Ryznar čitao poeziju. Mihajlo Zec ubijen je te noći u Poljaničkoj ulici kada je pokušao pobjeći iz svoje kuće na Trešnjevci u koju su oko 23 sata upale naoružane osobe iz postrojbe kojom je zapovijedao Tomislav Merčep. Svjedokinje ubojstva, njegovu suprugu i maloljetnu kći, zločinci su odveli do planinarskog skloništa Adolfovac na Sljemenu te ih tamo pogubili.

Predsjednik SNV-a Boris Milošević rekao je da njihovo okupljanje jednom godišnje na taj datum, jedan od rijetkih trenutaka tijekom godine kada spomen ploča postavljena na mjesto zločina ispunjava svoju funkciju te nas suočava s vlastitom prošlošću, upozorava, informira da su ubijeni majka i dijete. Zločin su, dodao je, počinili pripadnici pričuvnog sastava MUP-a koji su te večeri upali u kuću obitelji Zec, iako nisu imali niti razlog, niti valjan dokument potreban za ulaz u kuću, ni dozvolu za pretragu koju su izvršili. "Nakon počinjenog zločina nisu odgovarali. U međuvremenu su dobili odlikovanja, unaprjeđenja, povlaštene mirovine, pomilovanja za druge zločine. Ipak, važno je znati da je prije nekoliko godina pravomoćno po zapovjednoj odgovornosti osuđen njihov zapovjednik, Tomislav Merčep, kao zapovjednik postrojbe koja na kutinskom, zagrebačkom i pakračkom području nezakonito zatvorila najmanje 52 osobe od kojih su 43 ubili", kazao je Milošević. Poručio je da se sjećajući Aleksandre i njenog života obavezuju boriti za bolje društvo, gdje niti jedno dijete neće strahovati za svoju sigurnost.

Obilježavanje 34. obljetnice ubojstva obitelji Zec Izvor: Pixsell / Autor: Slavko Midzor/PIXSELL







+3 Obilježavanje 34. obljetnice ubojstva obitelji Zec Izvor: Pixsell / Autor: Slavko Midzor/PIXSELL

Korlaet: Komemoracija je čin otpora društvenoj isključivosti i podsjetnik na krhkost sustava Zamjenik zagrebačkoga gradonačelnika Luka Korlaet istaknuo je kako se nalaze na najtužnijem mjestu, gdje su smaknute Aleksandra i njezina majka Marija. "Vozeći se vijugavom cestom prošli smo djelić jeze koje su prošle majka i kći prema svom stratištu", kazao je. Napomenuo je kako je ono "što se tu dogodilo monstruozan zločin te da taj strašni kraj i odlazak dvaju nevinih bića stvara odgovornost nas koji ostajemo".