Nude stan, vrt, traktor i plaću od 3500 kuna, a nitko neće

Za pastirom koji bi čuvao stado od 250 do 270 ovaca u Požeškoj kotlini, u mjestašcu Striježevica na cesti od Požege prema Voćinu, tragaju već gotovo čitavo desetljeće. Kada oglase potrebu za pastirom preko Zavoda za zapošljavanje, oni koji ih nazovu nasmiju se i pitaju: A što bi on trebao raditi?

'Dosta je to težak i zahtjevan posao, ali onaj tko je to radio i bavio se poljoprivredom može ga raditi. Stoga bi bilo dobro da radi netko tko je to već radio ili tko ima iskustva sa životinjama, primjerice veterinarski tehničar. Onaj koji nema iskustva ili barem predodžbu o tome teško će se naviknuti na uvjete', svjesna je Nives Lovrić iz tvrtke Grbić, koja ima i stado od 250 crnih slavonskih svinja. No s njima, napominje, puno je manje posla.

Osoba koja je odlučna okušati se u pastirskom poslu, dodaje, svakako bi morala doći na probni rok i vidjeti odgovaraju li joj uvjeti i kako se snalazi, s obzirom na to da je riječ o vrlo specifičnom obliku posla.

'Dok se ovce vodi na ispašu, one znaju zalutati na jednu cestu, pa ih treba vratiti i jednostavno usmjeriti i ispratiti. Ispaša se nalazi u krugu oko stotinu hektara naše zemlje i u tom ekstenzivnom uzgoju su skroz slobodne. Pasući znaju prijeći između pet i sedam kilometara svaki dan. I uživaju u tome', opisuje pastirski posao Nives Lovrić.