Zaražena beba iz Bjelovara i dalje u teškom stanju, drugo dijete stabilnije

Enterovirus je u principu blaga bolest, međutim u određenim okolnostima može izazvati teške kliničke slike, kazao je Barušić i dodao da se teško kliničko stanje javlja kod onih koji su oslabljenog imuniteta kao što je slučaj kod novorođenčeta.

'Inače, spektar kliničkih slika odnosno te pojavnosti je različit od onih asimptomatskih do blagih febrilnih stanja, različitih osipnih formi i bolesti, pa čak i do onih najtežih u ovom slučaju, dakle miokarditisa, odnosno meningitisa, odnosno i nesustavnih manifestacija virusne infekcije', kazao je Barušić u Dnevniku HRT-a. Istaknuo je da se virus osobito prisutan u kasno proljetno, ljetno i ranojesensko doba, od travnja pa do listopada i studenog.