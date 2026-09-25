Novi sindikat izračunao: Evo koliko bi trebala iznositi dostojanstvena plaća u Hrvatskoj

U sesiji posvećenoj Europskoj dostojanstvenoj plaći, predstavljeni su rezultati najnovijeg istraživanja u sklopu kojeg je izrađen mjesečni plan prehrane temeljen na unosu od 2950 kalorija dnevno.

Ustav RH propisuje da 'svaki zaposleni ima pravo na zaradu kojom može osigurati sebi i obitelji slobodan i dostojan život', a kako to pravo pretvoriti u stvarnost bilo je središnje pitanje triju konferencijskih radionica , navode organizatori.

Prema tome je određena potrošačka košarica zdrave prehrane prema cijenama iz trgovina, tržnica i malih poljoprivrednih proizvođača, a preliminarni rezultati za Hrvatsku pokazuju da je jednoj osobi za zdravu prehranu potrebno oko 373 eura mjesečno, dok izračun dostojanstvene plaće na temelju ukupnih životnih troškova prelazi 3000 eura. U sklopu radionica zaključeno je kako dostojanstvena plaća, kao i rast plaća općenito, predstavlja ulaganje u viši životni standard i održiviji gospodarski razvoj.

Također je istaknuto da zakonsko propisivanje odgovornosti kompanija može biti važan korak prema tome da se dostojanstvena plaća prestane tretirati kao dobrovoljna poslovna praksa i počne promatrati kao dio odgovornosti kompanija za poštovanje ljudskih prava.

U sklopu radionica nastojalo se odgovoriti i na pitanje mogu li si kompanije priuštiti isplatu dostojanstvene plaće, a kao jedan od primjera kompanija koja ostvaruje visoku dobit navedena je Podravka. Novi sindikat smatra da u Podravci postoji znatan prostor za veće povećanje radničkih plaća, osobito u kontekstu visokih primanja i velikih bonusa upravljačkih struktura.

Tako je zaključeno da postoji ekonomski prostor za dostojanstvenu plaću, ali je za njezino ostvarenje presudna organiziranost i spremnost radnika da se izbore za svoja prava. Između ostalog, poruka konferencije jest da dostojanstvena plaća nije apstraktan ideal niti privilegija, nego pravo bez kojeg nema dostojanstvenog života.

Konferencija, koja okuplja borce za radnička prava, sindikalne povjerenike te predstavnike OECD-a, održava se u povodu obilježavanja 3. Međunarodnog dana dostojanstvene plaće.

Rasprava se nastavlja u ponedjeljak, 28. rujna u Novinarskom domu, kada je planiran okrugli stol 'Dostojanstvena plaća - pravo, a ne utopija', na kojem će, najavljuju organizatori, gostovati predstavnica Ministarstva rada Anita Zirdum. Fokus rasprave bit će na odgovornosti kompanija i vladajućih za stvaranje uvjeta u kojima će radnicima biti osigurana dostojanstvena plaća.