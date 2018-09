Novi most u Trogiru neće se zvati po Coci nego će dobiti strateško ime

Trogirska Hvidra predložila je da se novom mostu kopno – otok Čiovo nadjene ime 'Most hrvatskih branitelja'. Prijedlog će najvjerojatnije proći sve potrebne razine iako je postojala i ideja i da se most nazove po trogirskom slavuju, prerano preminulom, Vinku Coci. Do toga ipak nije došlo

Bez obzira na gradsku vlast koju čini koalicija SDP-HNS-HSU-Laburisti ime mostu daje država tako da će prijedlog proslijediti na usvajanje investitoru gradnje mosta, a to su Hrvatske ceste, te Ministarstvu prometa. Time će se razriješiti dvojbe koje su u Trogiru vladale još puno prije nego što je most završen; hoće li se zvati 'Most hrvatskih branitelja' ili 'Most Vinka Coce', što je bio prvi prijedlog Mugdeira Mugija Tutića, Cocina dugogodišnjeg prijatelja, piše Slobodna Dalmacija.

'Još prije dvije godine spomenuo sam kako će Hvidra potaknuti inicijativu da se most nazove po hrvatskim braniteljima', kazao je za Slobodnu Ivica Baturina, predsjednik Hvidre Trogir i HDZ-ov vijećnik. Baturina je poručio da je most strateška vrijednost grada Trogira i otoka Čiova te drži kako zaslužuje i strateško ime. Kaže kako naziv "Most hrvatskih branitelja" predstavlja sve žrtve tijekom povijesnih sukoba na ovim prostorima u obrani svete nam zemlje Hrvatske, a posebno onog zadnjeg – Domovinskog rata. Baturina nije želio komentirati prvotni prijedlog koji se zaustavio na neslužbenoj inicijativi o imenu Vinka Coce. 'Ona me ne zanima', uzvratio je tek kratko Baturina.