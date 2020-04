U Hrvatskoj je od jučer potvrđeno 37 novozaraženih koronavirusom, 58 osoba se oporavilo, a preminulo ih je troje, izvijestio je u srijedu Nacionalni stožer civilne zaštite

U kninskoj bolnici je 15 zaraženih. Krunoslav Capak kazao je kako Knin nije novo žarište, no kako se situacija malo pogoršala, nešto više djelatnika je zaraženo. 'Epidemiolozi su trajno prisutni tamo. Velika sreća je da na palijativnom dijelu za sada nema pozitivnih zaposlenika', kazao je.

Na pitanje o proboju virusa u privatni dom za starije i nemoćne, Capak je kazao da se ne zna kako je virus dospio u dom u kojem je preko 30 štićenika. Tri su pozitivna štićenika i hospitalizirani su u Zaraznoj. Svi zaposlenici su testirani i rezultati će stići do kraja dana, a do kraja dana će se uzeti brisovi svim štićenicima', pojasnio je i dodao da je situacija pod kontrolom. Nije htio otkriti ime doma, no informacija je iscurila u javnost.