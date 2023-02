Nova studija o demenciji otkriva: Rizik raste ako živite s kroničnom boli

Kronična bol, poput artritisa, raka ili bolova u leđima, koja traje dulje od tri mjeseca, povećava rizik od kognitivnog pada i demencije, pokazalo je novo istraživanje čije rezultate je prenio CNN.

Hipokampus, moždana struktura koja je uvelike povezana s učenjem i pamćenjem, ostario je oko godinu dana kod 60-godišnjaka koji su imali jedno mjesto kronične boli u usporedbi s ljudima koji nisu imali bolove.

Kad se bol osjetila na dva mjesta u tijelu, hipokampus se smanjio još više - što je jednako nešto više od dvije godine starenja, prema procjenama u studiji objavljenoj ovaj tjedan u stručnom časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences ili PNAS.