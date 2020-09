Nobilo: Ustavni sud se morao oglasiti za vrijeme lockdowna; tko bi sada mogao platiti odštetu?

Odvjetnik Anto Nobilo komentirao je proces ocjene ustavnosti rada Stožera civilne zaštite, rekavši da bi javna sjednica Ustavnog suda predstavljala demokratski iskorak. On, međutim, sumnja da će se dogoditi

'Pa to bi bio jedan demokratki iskorak, na neki način nešto novo. Ne sjećam se da je Ustavni sud ikada imao javnu raspravu i to bi po meni doprinijelo povjerenju u rad institucija, ali je teško očekivati da će se takva odluka dogoditi jer bi to bio presedan', rekao je Nobilo za N1.

Dodaje da kao veliki problem smatra činjenicu da je Ustavni sud čekao šest mjeseci s donošenjem odluke.

"Drugi je problem što je Ustavni sud čekao šest mjeseci i sad mu je manevar u donošenju odluka bitno sužen. Naime, odluke Ustavnog suda moraju doprinijeti harmoniji u državi", kaže Nobilo.