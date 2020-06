Njemački ministar Maas putuje u Izrael lobirati protiv aneksije

Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas putuje u srijedu u Izrael gdje će premijera Benjamina Netanyahu upozoriti da ne provede aneksiju okupiranih dijelova Zapadne obale

Maas će Izraelu, gdje će sastati s ministrom vanjskih poslova Gabijem Ashekanzijem i ministrom obrane Bennyjem Gantzom, prenijeti stajalište Europske unije.

Bruxelles se odlučno protivi aneksiji, kazat će šef diplomacije Njemačke koja 1. srpnja preuzima predsjedanje Unijom. To znači da će Berlin igrati važnu ulogu u odlučivanju hoće li EU Izraelu nametnuti sankcije, piše agencija dpa.

Maas je prvi šef diplomacije koji dolazi u posjet Izraelu otkako je nova koalicijska vlada prisegnula 17. svibnja koju vodi Netanyahu i on bi svoj prijedlog o aneksiji trebao predstaviti koalicijskoj vladi ili parlamentu 1. srpnja.

Maas zatim treba posjetiti Jordan gdje će videovezom razgovarati s palestinskim premijerom Mohamadom Shtayyehom.

Posjet njemačkog šefa diplomacije palestinskoj vlasti koja ima sjedište u Ramallahu nije moguće 'zbog složenih okolnosti' u doba pandemije, kazao je glasnogovornik njemačkog ministarstva vanjskih poslova.

Shtayyeh, koji izraelski plan aneksije 'egzistencijalnom prijetnjom', u utorak je kazao da Izrael 'ne dopušta' Maasu dolazak u Ramallah, a što 'nije dobar znak'.

'Znamo povijest njemačko-židovskih odnosa. Znamo kako je to osjetljivo pitanje', rekao je palestinski čelnik i upozorio 'No to ne smije biti na uštrb palestinskih prava'.

Izraelski veleposlanik u Njemačkoj Jeremy Issacharoff pozdravio je Maasov posjet kao znak da dvije zemlje imaju bliske veze.