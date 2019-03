Njemačke gradske vijećnice evakuirane zbog moguće prijetnje

Gradske vijećnice u najmanje šest njemačkih gradova evakuirane su u utorak ujutro zbog mogućih prijetnji nasiljem, rekla je policija

Više strana prijavilo je da je primilo anonimne prijetnje putem maila. Veći broj gradskih vijećnica pretražen je zbog mogućih eksplozivnih naprava.

U to su uključeni gradovi Augsburg, Kaiserlauterm, Chemnitz, Goettingen, Neunkirchen i Rendsburg, no policija je rekla da je poduzela mjere iz opreza no da dosad nisu pronađene konkretne prijetnje.

Velika policijska akcija u tijeku je u Augsburgu na jugu Njemačke nakon što je gradska vijećnica primila anonimnu prijetnju.

Goetingeška policija rekla je da pretražuje vijećnicu zbog mogućeg eksploziva nakon što su primili anonimnu prijetnju bombom.

Policija u Kaiserslauternu i Neunkirchenu također su prijavili da su primili prijetnju bombom te da su njihove gradske vijećnice zatvorene.