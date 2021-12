Njemačka uvodi strože mjere, nema masovnih proslava Nove godine

Njemačka vlada i vlade saveznih pokrajina dogovorile su u utorak pooštrenje mjera protiv širenja koronavirusa u Njemačkoj koja sadrže ograničenje kontakata i zabranu masovnih okupljanja što se posebice odnosi na sportske događaje

Tako su od "najkasnije 28. prosinca" zabranjena okupljanja više od deset osoba, pri čemu se u taj broj ne uračunavaju djeca mlađa od 14 godina. Isto tako ovo pravilo vrijedi bez obzira na to radi li se o osobama koje su cijepljene ili ne.

Zabranjene su i manifestacije s velikim brojem ljudi poput sportskih natjecanja i kulturnih događaja. Klubovi i diskoteke se zatvaraju a zabranjena su i plesna okupljanja.

Na snazi ostaju već prije donesene mjere ograničenja pristupa radnom mjestu i sredstvima javnog prijevoza samo za cijepljene, one koji su preboljeli koronavirus ili za negativno testirane kao i mjera pristupa maloprodaji samo za cijepljene ili one koji su preboljeli koronavirus pri čemu se u to ne uračunavaju trgovine svakodnevnih potrepština.

Na snazi ostaje i zabrana prodaja pirotehničkih sredstava.

"Pandemija ne prolazi tako brzo kao što smo se nadali", rekao je Scholz. On je građanima poručio kako se Njemačka, kada je epidemiološka situacija u pitanju, nalazi u "međufazi" te kako se očekuje nagli porast novozaraženih zbog omikron varijante koronavirusa.