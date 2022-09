Njemačka dvije nuklearne elektrane do proljeća drži u pričuvi

Njemačka ostaje pri svom planu gašenje preostalih nuklearnih elektrana do kraja godina ali će, suprotno dosadašnjim planovima, dvije centrale ostati u pričuvi u slučaju potrebe ponovnog priključenja na mrežu, priopćio je u ponedjeljak njemački ministar gospodarstva i energetike Robert Habeck (Zeleni)

„Sadašnja ispitivanja o mogućnosti energetskog kolapsa ne ukazuju na akutnu opasnost ove zime ali ju ni ne isključuju. Zato smo se odlučili da za ovu zimu uvedemo vremenski ograničenu pričuvu atomskih centrala Isar 2 i Neckarwestheim“, rekao je ministar Habeck.

Ove centrale bi trebala ostati u pričuvi do travnja sljedeće godine kako bi mogle biti priključene na mrežu u slučaju krize u južnonjemačkoj mreži.

Habeck je istodobno naglasio kako se ostaje pri odluci gašenja preostale tri nuklearne elektrane do kraja godine.

„Mi ćemo se pridržavati odluke o odustajanju od atomske energije do kraja godine kako je to definirano zakonom“, rekao je Habeck. On je isto tako isključio mogućnost naručivanja novog nuklearnog goriva.