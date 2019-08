Fakultet poslao dopise roditeljima starih studenata kako bi oni konačno diplomirali

Nakon što je prošle godine pokrenuo projekt 'Završi započeto', Ekonomski fakultet u Nišu pohvalio se ovih dana kako je akcija postigla uspjeh te da je od 135 starih studenata diplomiralo njih 28, a očekuje se da će njih još 50 stići do diplome u rujnu

Đukić je pojasnio kako su studenti mogli izlaziti na ispite svakog mjeseca, dok su one najteže polagali u dijelovima. Uz to, fakultet je omogućio stalnu dostupnost nastavnika radi konzultacija. Dekan je dodao kako je od 135 studenata proteklih deset mjeseci diplomiralo njih 28 te kako je mnogima ostao samo jedan ispit ili diplomski pa se očekuje da će do kraja rujna diplomirati još 50 studenata.

'Radujem se svakoj njihovoj diplomi, kao da je netko moj najrođeniji završio fakultet. Ne možete vjerovati kolika je sreća kada polože ispit ili dva koji su im ostali i dođu do diplome', rekao je Đukić, dodavši kako je bilo ključno to što su pozive studentima da se vrate i završe školovanje uputili na adrese njihovih roditelja, odnosno adrese na kojima su stanovali kada su započeli studij.

'Roditelji su na mnoge od njih utjecali da se uključe i završe započeto. Jer kada roditelji vide dopis, krene i pritisak na stare studente', zaključio je dekan.

Starim studentima rok za završetak studija po starom programu istječe 30. rujna, a srpski ministar obrazovanja Mladen Šarčević kategorički je ustvrdio da novog produžetka neće biti i da će se svi stari studenti morati prebaciti na studiranje po Bolonji.