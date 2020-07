Nijekanje genocida u Srebernici novi je zločin kojim se oživljavaju ratni ciljevi

Rijetki Srebreničani koji su preživjeli genocid 1995. godine okupili su se u subotu u memorijalnom kompleksu u Potočarima kako bi unatoč ograničenjima nametnutih epidemijom koronavirusa tamo odali počast za više od osam tisuća Bošnjaka ubijenih prije četvrt stoljeća te sudjelovali u pokopu ostataka devet žrtava

Tada je ubijeno najmanje osam tisuća osoba a do sada su pronađeni ostaci oko 7200 žrtava dok se za ostalima još traga. Srebrenički genocid najveći je ratni zločin počinjen na europskom tlu nakon Drugog svjetskog rata za što je do sada pred Haaškim tribunalom i sudovima u BiH, Srbiji i Hrvatskoj osuđeno 47 bivših pripadnika vojske i policije bosanskih Srba na više od 700 godina zatvora dok su njihov ratni politički i vojni lider Radovan Karadžić i Ratko Mladić osuđeni na doživotni zatvor.

Predsjedatelj Predsjedništva BiH Šefik Džaferović kazao je kako ništa i nitko neće spriječiti sjećanje na Srebrenicu jer je to vječita zajednička dužnost. Istaknuo je kako je istina o zločinu jasna te kako je cilj bio uništiti cijeli jedan narod a Srbija se s tom činjenicom i dalje odbija suočiti.

"Srebrenica je postala sinonim za patnje i stradanja ljudi", kazao je Džaferović dodajući kako to zna cijeli svijet no sada je zajednički izazov odgovoriti na pokušaje da se genocid planski i sustavno niječe, baš onako kako je i počinjen. To je ujedno opasna poruka takvih jer upozorava da se nije odustalo od ratnih ciljeva, ocijenio je Džaferović.

Predsjednica udruge "Majke enklava Srebrenica i Žepa" Munira Subašić kazala je kako za zločince ima poruku da će ih se vječito proganjati.

"Ne postoji mjesto gdje se možete sakriti a da vas mi ne možemo pronaći", kazala je Subašić koja je pozvala i na što hitnije donošenje zakona o zabrani nijekanja zločina genocida i holokausta, dok je Srbiji uputila apel da procesuiranjem počinitelja ratnih zločina koji se tamo skrivaju dokaže kako je spremna za mir temeljen na pravdi.

Zbog epidemije koronavirusa otkazan je dolazak svih visokih inozemnih dužnosnika koji su ranije najavili kako će govoriti u Srebrenici a svi oni poslali su video poruke koje su emitirane u dvorani u kojoj je bilo pedesetak osoba a među njima i predstavnici diplomatskog zbora među kojima i hrvatski veleposlanik u BiH Ivan Sabolić.

Tridesetak sadašnjih i bivših međunarodnih dužnosnika, uključujući čelnike gotovo svih europskih država, bez iznimke su upozorili kako je uz odavanje počasti žrtvama nužno odlučno reagirati na revizionističke pokušaje da se umanje razmjeri zločina i niječe činjenica da je u Srebrenici počinjen genocid.

Takva je bila i poruka hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića koji je genocid Srebrenici opisao kao sustavno, namjerno i brutalno ubijanje ljudi koje i četvrt stoljeća kasnije ostaje bolnom ranom i predstavlja ispit naše ljudskosti.