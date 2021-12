Nije se slagao s covid mjerama; nastavniku iz Bjelovara uručen otkaz; ravnatelj: Nema zle krvi

Nastavnik Tehničke škole Bjelovar, koji od 16. studenoga nije dolazio na posao jer se ne želi testirati, niti cijepiti, više nije djelatnik škole.

Riječ je, navodi se, o nastavniku mlađe generacije, zaposlenom u školi 1. rujna. Ravnatelju škole je rekao kako se ne slaže s mjerama te da iz vlastita principa ne pristaje na predočenje ikakvih potvrdi. Ravnatelj Malogorski ističe kako je nastavnik, ne želeći školi priuštiti ikakve daljnje probleme, pristao potpisati sporazumni otkaz.

'Povod raskidu ugovora je neslaganje s mjerama. Moram reći da kolega nije radio nikakve skandale, nije prijetio, nije dolazio pred školu, naprosto se nije slagao s uvedenom mjerom i od njezina uvođenja niti jednom nije došao na radno mjesto', kaže Malogorski za Jutarnji list.

Za to vrijeme, nastava za učenike organizirana je kroz zamjene koju su odrađivale njegove kolege.

Nastavniku iz Bjelovara ravnatelj je prije raskida ugovora u dva navrata slao putem pošte upozorenja pred otkaz, no u školu nije stizala povratnica. Poslao je upozorenje i putem elektroničke pošte, ali nije ni tako dobio očitovanje djelatnika. Ravnatelj je rekao kako su se čuli u četvrtak i petak te je kolega pristao na sporazumni otkaz što znači, kako je dodao, da nemaju nikakvih potraživanja jedni prema drugima.

'U ovoj situaciju to je najbolje rješenje. U njegove principe ne mogu ulaziti, no naglašavam, kolega je doista bio korektan, osim što nije dolazio na nastavu pa smo morali organizirati zamjene', kaže ravnatelj dodajući kako je ovo neobična priča u odnosu na 'one o kojima smo do sada čitali po medijima, gdje se pojedini djelatnici koji se nisu slagali s uvedenim mjerama, nisu korektno ponašali'.

'Ovdje uistinu nije bilo zle krvi. Rekao bih, čovjek sa stavom, u svakom pogledu', kaže ravnatelj Malogorski.

Škola će uskoro raspisati natječaj za novog nastavnika.