'Nije li proglašenje pobjede nad pandemijom politički pamflet uoči izbora?'

SDP-ov zastupnik Erik Fabijanić upitao je u utorak nije li pamflet proglašenje pobjede nad pandemijom koronavirusa uoči izbora odgovarajući tako na ocjenu vladajućih da je prijedlog za iskazivanjem nepovjerenja ministru zdravstva Viliju Berošu oporbeni pamflet.

Ustvrdio je kako je odluka o nabavi borbenih zrakoplova legitimna i pokazuje da je to Vladin prioritet. No, dodao je, kada bih bio zločest, rekao bih - ako ima novca za to, trebalo bi biti i za zdravstvo. No, dodao je, ako ministar to ne može osigurati, treba dati ostavku.

Andrea Marić (SDP) ustvrdila je kako su liječnici primarne zdravstvene zaštite pod velikim opterećenjem, ogromnim količinama administrativnog posla, a rade i poslove epidemiologa.

Situacija je lošija nego prije pet godina, odljev liječnika je sve veći, a oni koji rade sve su stariji. Potrebna je racionalizacija zdravstvenog sustava, jer je postojeći neodrživ, istaknula je.

Upozorila je kako se uvode poskupljenja 'na mala vrata' podsjetivši kako se od 5. lipnja dijabetičarima smanjuje broj raspoloživih trakica za testiranje i da je to učinjeno bez konzultacije sa strukom. Ustvrdila je kako su tražili diferencijaciju epidemioloških mjera radi pandemije koronavirusa po pojedinim sredinama, a ne uvođenje policijskog sata.

Njezina stranačka kolegica Marina Opačak Bilić rekla je kako je sanacija zdravstvenog sustava u visini 10 milijardi kuna, najveća do sada, radi vraćanja duga veledrogerijama, ali to će, dodala je, biti samo odgađanje rješenja, jer je potrebna reforma sustava i optimiziranje potrošnje.

Hrvatski građani ne zaslužuju biti taoci neodgovorne politike, poručila je. Damir Habijan (HDZ) upitao je je li odgovorna politika bilo SDP-ovo podizanje PDV-a sa 23 na 25 posto kako bi se smanjio zdravstveni doprinos koji je potom ponovno podignut, a da PDV nije smanjen. Josip Borić (HDZ) ustvrdio je kako tvrdnje o krahu sustava cijepljenja ne stoje i da je oporbeni prijedlog zastario.