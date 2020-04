Iako su dekanski program Nevena Jovanovića na Filozofskom fakultetu u Zagrebu prihvatili još u veljači, danas su mu rektor Damir Boras i Senat Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj putem maila suglasnost - uskratili

Prema proceduri, dekanski program nakon prihvaćanja na fakultetu mora dobiti suglasnost rektora i Senata da bi se u konačnici dekan formalno izabrao. Međutim, rektor Damir Boras i Senat tu su suglasnost danas uskratili i zaustavili daljnji Jovanovićev put prema dekanskom mandatu. Na sjednici održanoj mailom od 12 do 16 sati, 49 članova Senata glasalo je za uskratu suglasnosti na prijedlog programa rada predloženika za dekana Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Nevena Jovanovića, 12 je bilo protiv dok je pet bilo suzdržano.

'Ovim je glasanjem Senat Sveučilišta stao iza obrazloženja koje izvrće ono što sam u programu napisao, koje me zaustavlja jer ne mislim isto što misli i uvaženi rektor, koje me optužuje da ne poštujem propise koje je apsolutno dužan poštivati svaki radnik Sveučilišta i Fakulteta naprosto zato što nisam izrijekom napisao da ću te propise poštovati i te propise in extenso citirao. Naposljetku, ovim je glasanjem Senat potvrdio da je vijeće Filozofskog fakulteta sastavljeno ili od luđaka i neuračunljivih osoba, ili od opasnih kriminalaca. Znamo kakve mjere slijede nakon potvrde takve odluke. Filozofskom fakultetu ovom odlukom nije dozvoljeno da bude bilo kakav Filozofski osim onoga koji je po volji uvaženom rektoru Sveučilišta u Zagrebu prof. Damiru Borasu. Filozofskom osobito nije dozvoljeno da bude transparentan, kritičan, i istini vjeran Filozofski. Za takav fakultet na Borasovu sveučilištu nema mjesta. Valja nama preko rijeke', izjavio je Neven Jovanović.

Vijeće Filozofskog fakulteta jučer je poslalo izjavu za javnost u kojoj se navodi kako je prijedlog programa rada prof. Jovanovića prihvaćen na sjednici Vijeća Filozofskog fakulteta prije dva mjeseca, 26. veljače, na tajnom glasanju, većinom glasova, 76 glasova za i 9 protiv od 85 prisutnih.

'Od tada rektor Sveučilišta u Zagrebu nije ni Filozofskom fakultetu ni kolegi Jovanoviću, pisano ili usmeno, dostavio nikakve primjedbe na program kao ni poziv na razgovor. Napominjemo da prema Statutu Sveučilišta u Zagrebu, čl. 42. st. 2, Senat mora, na prijedlog rektora, 'u roku od mjesec dana odlučiti o davanju suglasnosti na uredno podneseni zahtjev', kao i da: 'Odluka rektora i Senata kojom se uskraćuje suglasnost mora biti obrazložena', navodi se, među ostalim u izjavi Vijeća FF-a.