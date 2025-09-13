nisu ih pogodili

Netanyahu: Uklanjanje šefova Hamasa značio bi kraj rata u Gazi

B. S. / Hina

13.09.2025 u 22:10

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je u subotu da bi uklanjanje Hamasovih čelnika koji žive u Katru uklonilo posljednju prepreku puštanju svih talaca i završetku rata u Gazi.

Izrael je ciljao Hamasovo vodstvo u Dohi zračnim napadima koje je osudio Katar, jedan od posrednika mirovnim pregovorima.

Hamas je rekao da je pet njihovih članova, uključujući i sina čelnika u egzilu, Halila al-Haju, ubijeno u napadu, no da su viši čelnici i članovi pregovaračkog tima preživjeli. Katar je rekao da je ubijen i njihov član internih sigurnosnih snaga.

"Hamasovi teroristički šefovi u Katru ne mare za ljude u Gazi. Blokirali su sve pokušaje primirja kako bi beskrajno razvukli rat", napisao je Netanyahu na X-u.

Hamas je opisao napade u Dohi kao pokušaj Izraela da osujeti pregovore o primirju, i rekao je da neće promijeniti uvjete koje skupina ima za okončanje rata u Gazi.

Izrael je od Hamasa tražio oslobođenje svih preostalih talaca koje drži u Gazi, kao i razoružanje. Hamas kaže da neće osloboditi sve taoce bez dogovora kojim će se okončati rat, i neće se odreći oružja dok Palestinci ne dobiju nezavisnu državu.

