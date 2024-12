Nesuđeni kandidat proputovao pola Hrvatske da bi predao - jedan potpis

Potpise za predsjedničke izbore dosad je predalo petero kandidata, ali to i dalje ne znači da su svi ušli u igru za Pantovčak. Državno izborno povjerenstvo (DIP) do utorka u ponoć provjerava potpise, pa im se u poslu potkradu i neke krajnje neobične situacije, poput današnjeg kandidata koji je došao izdaleka da bi predao - jedan potpis. Za kandidaturu za predsjednika ih treba imati deset tisuća

Otkrio je to Josip Salapić, potpredsjednik DIP-a. 'Danas smo imali potencijalnog kandidata koji je imao samo jedan potpis, koji je dosta putovao do Zagreba, do DIP-a. Demokracija je široki pojam, ljudi koji imaju ambiciju, a ne mogu ostvariti zakonske uvjete, imaju barem mogućnost doći u Državno izborno povjerenstvo. S obzirom na to da je to naša dužnost, primimo svakog kandidata i na kraju moramo dati potvrdu da taj kandidat ispunjava uvjete', kaže Salapić.

Miro Bulj predaje potpise







Miro Bulj predaje potpise

Sutra će u DIP-u, privremeno smještenom na zagrebačkom Velesajmu, biti najveća gužva, jer utorak je posljednji dan provjere potpisa. Potpisi kandidata koji su ih zasad predali - Zorana Milanovića, Dragana Primoraca, Mira Bulja i Marije Selak Raspudić, kaže, uglavnom su provjereni, a sve kandidature trebale bi biti potvrđene do srijede u 13 sati.

Dragan Primorac predao potpise







Dragan Primorac predao potpise

Najveći problem su, kaže Salapić, dupli potpisi. "Mogu reći da je bilo dosta toga. Građani, kako je puno štandova na trgovima, vjerojatno žele dati potporu, ne vodeći računa o tome da postoji zakonska odredba gdje je to zabranjeno. Vodili smo računa, kada se takav slučaj pronađe da se odmah stavi sa strane, i potencijalni kandidat koji dođe na potpisivanje liste dobije uvid u to da je imao duple potpise, krive OIB-e, adrese. Postoji sustav kontrole na kojemu radi APIS, s DIP-om. Sve je transparentno, ali događa se to. Uvijek su u prednosti oni koji imaju više potpisa. Ovi s knap su u malo neizvjesnoj situaciji", kaže naš sugovornik.

Zoran Milanović predaje potpise DIP-u za kandidaturu







Zoran Milanović predaje potpise DIP-u za kandidaturu