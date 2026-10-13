Nestašna američka veleposlanica dala ostavku: Poslušala je savjet iz Bijele kuće

Trumpova administracija zamolila je Kimberly Guilfoyle da napusti dužnost veleposlanice u Grčkoj nakon što se suočila s oštrim kritikama zbog optužbi za neprimjereno i moguće nezakonito ponašanje prije i tijekom svog mandata u Ateni, javlja AP.

Objava je, nakon višednevnih komentara i nagađanja, došla kao odgovor na pitanje novopečene tajnice za tisak Bijele kuće Katie Zacharije na njezinoj prvoj medijskoj konferenciji u utorak ujutro. Zacharia je rekla da je Guilfoyle "bila divan dodatak timu i želimo joj sve najbolje."