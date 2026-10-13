Nestašna američka veleposlanica dala ostavku: Poslušala je savjet iz Bijele kuće

Američka veleposlanica u Grčkoj, Kimberly Guilfoyle, dala je ostavku u utorak nakon optužbi za neprimjereno ponašanje
Trumpova administracija zamolila je Kimberly Guilfoyle da napusti dužnost veleposlanice u Grčkoj nakon što se suočila s oštrim kritikama zbog optužbi za neprimjereno i moguće nezakonito ponašanje prije i tijekom svog mandata u Ateni, javlja AP.
Objava je, nakon višednevnih komentara i nagađanja, došla kao odgovor na pitanje novopečene tajnice za tisak Bijele kuće Katie Zacharije na njezinoj prvoj medijskoj konferenciji u utorak ujutro. Zacharia je rekla da je Guilfoyle "bila divan dodatak timu i želimo joj sve najbolje."
Nezadovoljni Trump
Predsjednik Donald Trump je u ponedjeljak izrazio svoje nezadovoljstvo izvješćima o njezinom navodnom ponašanju.
"Pa, razmatramo to", rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući kada su ga pitali razmišlja li o otpuštanju Guilfoyle. "Nismo zadovoljni", dodao je.
Korištenje utjecaja
Naime, doznalo se da su Trump i državni tajnik Marco Rubio "izuzetno ljuti" zbog navodnog ponašanja Guilfoyle te da će ovog tjedna odlučiti o njezinoj budućnosti.
U nizu članaka koji datiraju s kraja prošlog mjeseca, mediji su izvijestili o upitnom ponašanju Guilfoyle, uključujući navodnu prijetnju dužnosniku zemlje domaćina, prihvaćanje neprimjerenih darova i usluga te ponudu korištenja svog utjecaja unutar republikanske administracije u zamjenu za plaćanje velikog računa na kreditnoj kartici.