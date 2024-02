Nepo bebe: Iznenadit će vas koliko djece iz političkih dinastija drma Europom

Estonska premijerka Kaja Kallas, prva žena na toj dužnosti, kći je bivšeg premijera, ministra vanjskih poslova i predsjedničkog kandidata Siima Kallasa. I on je proveo više od desetljeća u Europskoj komisiji, donedavno kao potpredsjednik i povjerenik za promet, a trenutno je na dužnosti u Riigikoguu, estonskom parlamentu.

Na početku svoje političke karijere, Michel junior izbjegavao je usporedbe s ocem, no mnogi stariji Belgijanci dandanas ga zovu le fils - sin. Ipak, proslavio se kao najmlađi premijer te zemlje, a potom se vinuo na dužnost predsjednika Europskog vijeća. Njegov mlađi brat Mathieu državni je tajnik u Bruxellesu za upravljanje zgradama.

U toj obitelji, zanimljivo, postoji i bivša 'Le Penica'. Marion Maréchal, nećakinja Marine Le Pen i supruga talijanskog europarlamentarca Vincenza Sofa - člana Braće Italije premijerke Giorgie Meloni - odbacila je svoje obiteljsko prezime 2018. Nedavno je najavila da će se njezina stranka Reconquest s jednim jedinim zastupnikom u Europskom parlamentu pridružiti Europskim konzervativcima i reformistima (ECR), skupini kojoj se predviđa znatan skok na predstojećim europskim izborima.

Jens Stoltenberg

Glavnom tajniku NATO-a Jensu Stoltenbergu, koji će u listopadu proslaviti 10 godina na toj dužnosti, politika je također u krvi. On je sin istaknutog norveškog diplomata Thorvalda Stoltenberga i državne tajnice Karin Heiberg, čija je sestra Marianne bila direktorica terenskog ureda UN-ove Agencije za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA) u Jeruzalemu te je bila udana za bivšeg ministra vanjskih poslova Johana Jørgena Holsta, a on je pak bio uključen u mirovni proces koji je doveo do Sporazuma iz Osla.