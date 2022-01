Uhićeni zbog kriminala, a i dalje rade na projektima i predaju na fakultetu: Kad će neki hrvatski arhitekt 'izgubiti pečat'?

Trojica splitskih arhitekata, Neno Kezić, Emil Šverko i Neven Mladinić, privedena su prošlog ljeta u velikoj USKOK-ovoj antikorupcijskoj akciji nazvanoj 'operacija Banovina', u kojoj se istraživalo navodno pogodovanje velikom poduzetniku Zvonku Kotarcu. Nakon privođenja pušteni su da se brane sa slobode, postupak ide dalje, a arhitekti su usprkos sumnjama u kriminal nastavili dalje sa svojim poslom - dapače Kezić i Šverko čak su na Arhitektonskom fakultetu u Splitu nastavili podučavati nove generacije budućih arhitekata. Kako je to moguće?

U stručnim krugovima proširila se vijest da je protiv spomenutog trojca Hrvatska komora arhitekata pokrenula stegovni postupak, a on bi se koncem ovog tjedna trebao odvijati upravo u Splitu, no iz ove organizacije tportal je dobio djelomičan demanti: ondje će se u četvrtak i petak održati tek dvodnevno zasjedanje 'povjerenstva za nadzor nad radom članova Komore', i to po redovnom postupku. Za arhitekte Kezića, Šverka i Mladinića ono može, ali i ne mora predložiti pokretanje stegovnog postupka.