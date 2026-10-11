Nedaleko od Dubrovnika niče novi grad za 25.000 stanovnika: Evo kako će izgledati

Raspisivanjem natječaja započeo je postupak izbora izvođača, a kada će gradnja početi ovisit će o završetku javne nabave i ispunjavanju ostalih potrebnih uvjeta

U bosansko-heregovačkom gradu Trebinju, nedaleko od Dubrovnika, postupno se priprema realizacija velikog urbanističkog projekta Novo Trebinje, naselja koje bi se trebalo prostirati na oko 380 hektara i imati kapacitet za približno 25.000 stanovnika. Nakon početka izgradnje pristupne prometnice i raspisivanja natječaja za golemi Kongresni centar, na red je došao i novi most preko rijeke Trebišnjice. Natječaj za izgradnju mosta raspisale su Hidroelektrane na Trebišnjici (HET). Procijenjena vrijednost radova iznosi pet milijuna konvertibilnih maraka (KM) bez PDV-a, odnosno 5,85 milijuna KM s porezom, piše BiznisInfo.ba. Most bi trebao povezati postojeći dio Trebinja s budućim gradskim područjem, u kojem se planira opsežna stambena, poslovna i javna izgradnja.

Prema natječajnoj dokumentaciji, bit će dug 126 metara, s dvije prometne trake te odvojenim površinama za pješake i bicikliste. Projekt uključuje i popratnu infrastrukturu, među ostalim javnu rasvjetu i sustav odvodnje. Raspisivanjem natječaja započeo je postupak izbora izvođača, a kada će gradnja početi ovisit će o završetku javne nabave i ispunjavanju ostalih potrebnih uvjeta. Kongresni centar vrijedan gotovo 309 milijuna KM Natječaj za most objavljen je nekoliko dana nakon što je Elektroprivreda Republike Srpske pokrenula postupak nabave za projektiranje, izgradnju i opremanje budućeg Kongresnog centra u sklopu Novog Trebinja. Procijenjena vrijednost tog projekta iznosi 264 milijuna KM bez PDV-a, odnosno gotovo 309 milijuna KM s porezom. Centar bi se trebao prostirati na oko 30.000 četvornih metara i biti jedan od ključnih objekata novog gradskog područja.