Nedaleko od Dubrovnika niče novi grad za 25.000 stanovnika: Evo kako će izgledati

Raspisivanjem natječaja započeo je postupak izbora izvođača, a kada će gradnja početi ovisit će o završetku javne nabave i ispunjavanju ostalih potrebnih uvjeta
U bosansko-heregovačkom gradu Trebinju, nedaleko od Dubrovnika, postupno se priprema realizacija velikog urbanističkog projekta Novo Trebinje, naselja koje bi se trebalo prostirati na oko 380 hektara i imati kapacitet za približno 25.000 stanovnika. Nakon početka izgradnje pristupne prometnice i raspisivanja natječaja za golemi Kongresni centar, na red je došao i novi most preko rijeke Trebišnjice.
Natječaj za izgradnju mosta raspisale su Hidroelektrane na Trebišnjici (HET). Procijenjena vrijednost radova iznosi pet milijuna konvertibilnih maraka (KM) bez PDV-a, odnosno 5,85 milijuna KM s porezom, piše BiznisInfo.ba.
Most bi trebao povezati postojeći dio Trebinja s budućim gradskim područjem, u kojem se planira opsežna stambena, poslovna i javna izgradnja.
Prema natječajnoj dokumentaciji, bit će dug 126 metara, s dvije prometne trake te odvojenim površinama za pješake i bicikliste. Projekt uključuje i popratnu infrastrukturu, među ostalim javnu rasvjetu i sustav odvodnje.
Raspisivanjem natječaja započeo je postupak izbora izvođača, a kada će gradnja početi ovisit će o završetku javne nabave i ispunjavanju ostalih potrebnih uvjeta.
Kongresni centar vrijedan gotovo 309 milijuna KM
Natječaj za most objavljen je nekoliko dana nakon što je Elektroprivreda Republike Srpske pokrenula postupak nabave za projektiranje, izgradnju i opremanje budućeg Kongresnog centra u sklopu Novog Trebinja.
Procijenjena vrijednost tog projekta iznosi 264 milijuna KM bez PDV-a, odnosno gotovo 309 milijuna KM s porezom. Centar bi se trebao prostirati na oko 30.000 četvornih metara i biti jedan od ključnih objekata novog gradskog područja.
U njemu su predviđeni prostori za kongrese i poslovne konferencije, ali i za koncerte, izložbe, kulturne manifestacije i druge događaje.
Arhitektonsko rješenje odabrano je na međunarodnom natječaju na koji je pristiglo 39 radova iz cijelog svijeta. Pobjednički projekt osmislio je zagrebački studio Nekoliko u suradnji s Markom Gusićem iz studija Argu.
Jedan od zanimljivih uvjeta natječaja jest i to da se od ponuditelja očekuje odgovarajući model financiranja, koji će biti među kriterijima za izbor izvođača.
Prvi radovi već su počeli
Dok se za most i Kongresni centar tek biraju izvođači, na području budućeg Novog Trebinja već su započeli prvi infrastrukturni radovi.
Riječ je o izgradnji pristupne prometnice na području Volujca, koja bi trebala omogućiti povezivanje budućeg naselja s postojećom prometnom mrežom. Radove izvodi mostarska tvrtka HP Investing, a vrijednost prve faze iznosi oko 3,5 milijuna KM.
Ta prometnica, novi most i ostali planirani infrastrukturni objekti trebali bi stvoriti temelje za izgradnju novog dijela grada.
Na 380 hektara planiraju stanove, škole, vrtiće i sportske sadržaje
Novo Trebinje zamišljeno je kao zasebna urbana cjelina na približno 380 hektara, predviđena za oko 25.000 stanovnika. Plan obuhvaća tisuće stanova, poslovne prostore, javne ustanove i komunalnu infrastrukturu potrebnu za funkcioniranje naselja.
Uz Kongresni centar, predviđeni su škola, dječji vrtić, sportska dvorana, dom zdravlja, zelene površine i nove prometnice.
Na približno osmini ukupne površine planirana je izgradnja oko 2700 stambenih jedinica. Gradske vlasti ranije su najavljivale i mogućnost uključivanja privatnih investitora, uz modele koji bi pojedinim skupinama stanovništva omogućili kupnju stanova pod povoljnijim uvjetima.
Ulaganja premašuju 300 milijuna KM
Novi most još je jedan korak u postupnoj realizaciji projekta koji se dosad uglavnom nalazio u fazi planiranja. Zajedno s Kongresnim centrom, njegova procijenjena vrijednost doseže gotovo 315 milijuna KM s PDV-om, a dodatna sredstva već su usmjerena u pristupnu infrastrukturu.
Ipak, važno je razlikovati procijenjene vrijednosti od stvarno realiziranih ulaganja. U idućem razdoblju ključni će biti izbor izvođača, osiguravanje financiranja i dinamika provedbe pojedinih projekata.
Ako se planovi ostvare, Novo Trebinje trebalo bi donijeti veliku promjenu u izgledu i veličini grada na jugu Bosne i Hercegovine, nedaleko od hrvatske granice.