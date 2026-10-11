na jugu bih

Nedaleko od Dubrovnika niče novi grad za 25.000 stanovnika: Evo kako će izgledati

I.V.

11.10.2026 u 15:16

tportal
Izvor: Trebinje Live / Autor: Trebinje Live
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Raspisivanjem natječaja započeo je postupak izbora izvođača, a kada će gradnja početi ovisit će o završetku javne nabave i ispunjavanju ostalih potrebnih uvjeta

U bosansko-heregovačkom gradu Trebinju, nedaleko od Dubrovnika, postupno se priprema realizacija velikog urbanističkog projekta Novo Trebinje, naselja koje bi se trebalo prostirati na oko 380 hektara i imati kapacitet za približno 25.000 stanovnika. Nakon početka izgradnje pristupne prometnice i raspisivanja natječaja za golemi Kongresni centar, na red je došao i novi most preko rijeke Trebišnjice.

Natječaj za izgradnju mosta raspisale su Hidroelektrane na Trebišnjici (HET). Procijenjena vrijednost radova iznosi pet milijuna konvertibilnih maraka (KM) bez PDV-a, odnosno 5,85 milijuna KM s porezom, piše BiznisInfo.ba.

Most bi trebao povezati postojeći dio Trebinja s budućim gradskim područjem, u kojem se planira opsežna stambena, poslovna i javna izgradnja.

vezane vijesti

Prema natječajnoj dokumentaciji, bit će dug 126 metara, s dvije prometne trake te odvojenim površinama za pješake i bicikliste. Projekt uključuje i popratnu infrastrukturu, među ostalim javnu rasvjetu i sustav odvodnje.

Raspisivanjem natječaja započeo je postupak izbora izvođača, a kada će gradnja početi ovisit će o završetku javne nabave i ispunjavanju ostalih potrebnih uvjeta.

Kongresni centar vrijedan gotovo 309 milijuna KM

Natječaj za most objavljen je nekoliko dana nakon što je Elektroprivreda Republike Srpske pokrenula postupak nabave za projektiranje, izgradnju i opremanje budućeg Kongresnog centra u sklopu Novog Trebinja.

Procijenjena vrijednost tog projekta iznosi 264 milijuna KM bez PDV-a, odnosno gotovo 309 milijuna KM s porezom. Centar bi se trebao prostirati na oko 30.000 četvornih metara i biti jedan od ključnih objekata novog gradskog područja.

U njemu su predviđeni prostori za kongrese i poslovne konferencije, ali i za koncerte, izložbe, kulturne manifestacije i druge događaje.

Arhitektonsko rješenje odabrano je na međunarodnom natječaju na koji je pristiglo 39 radova iz cijelog svijeta. Pobjednički projekt osmislio je zagrebački studio Nekoliko u suradnji s Markom Gusićem iz studija Argu.

Jedan od zanimljivih uvjeta natječaja jest i to da se od ponuditelja očekuje odgovarajući model financiranja, koji će biti među kriterijima za izbor izvođača.

Prvi radovi već su počeli

Dok se za most i Kongresni centar tek biraju izvođači, na području budućeg Novog Trebinja već su započeli prvi infrastrukturni radovi.

Riječ je o izgradnji pristupne prometnice na području Volujca, koja bi trebala omogućiti povezivanje budućeg naselja s postojećom prometnom mrežom. Radove izvodi mostarska tvrtka HP Investing, a vrijednost prve faze iznosi oko 3,5 milijuna KM.

Ta prometnica, novi most i ostali planirani infrastrukturni objekti trebali bi stvoriti temelje za izgradnju novog dijela grada.

Na 380 hektara planiraju stanove, škole, vrtiće i sportske sadržaje

Novo Trebinje zamišljeno je kao zasebna urbana cjelina na približno 380 hektara, predviđena za oko 25.000 stanovnika. Plan obuhvaća tisuće stanova, poslovne prostore, javne ustanove i komunalnu infrastrukturu potrebnu za funkcioniranje naselja.

Uz Kongresni centar, predviđeni su škola, dječji vrtić, sportska dvorana, dom zdravlja, zelene površine i nove prometnice.

Na približno osmini ukupne površine planirana je izgradnja oko 2700 stambenih jedinica. Gradske vlasti ranije su najavljivale i mogućnost uključivanja privatnih investitora, uz modele koji bi pojedinim skupinama stanovništva omogućili kupnju stanova pod povoljnijim uvjetima.

Ulaganja premašuju 300 milijuna KM

Novi most još je jedan korak u postupnoj realizaciji projekta koji se dosad uglavnom nalazio u fazi planiranja. Zajedno s Kongresnim centrom, njegova procijenjena vrijednost doseže gotovo 315 milijuna KM s PDV-om, a dodatna sredstva već su usmjerena u pristupnu infrastrukturu.

Ipak, važno je razlikovati procijenjene vrijednosti od stvarno realiziranih ulaganja. U idućem razdoblju ključni će biti izbor izvođača, osiguravanje financiranja i dinamika provedbe pojedinih projekata.

Ako se planovi ostvare, Novo Trebinje trebalo bi donijeti veliku promjenu u izgledu i veličini grada na jugu Bosne i Hercegovine, nedaleko od hrvatske granice.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
uvjet je primirje

uvjet je primirje

Zelenski poslao Putinu poruku: 'Dajte nam 60 dana i organizirat ćemo izbore'
OD OVOG TRENUTKA

OD OVOG TRENUTKA

Trump: Pristali su – na snagu je stupilo energetsko primirje, oglasio se i Zelenski
DAN NAKON NAPADA

DAN NAKON NAPADA

VIDEO Novi udar na zračnu luku u Rijadu, šire se prve snimke

najpopularnije

Još vijesti