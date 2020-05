Direktor Instituta za biokemiju (IBC2) u Frankfurtu Ivan Đikić izvijestio je u utorak da je tim znanstvenika uspio pratiti kako se ljudske stanice mijenjaju nakon infekcije s koronavirusom te su otkrili spojeve koji su usporili ili zaustavili razmnožavanje virusa

Kako su došli do tog otkrića i koja su još nova saznanja o koronavirusu znanstvenik je objasnio u Dnevniku N1.

"To je veliki uspjeh našeg znastvenog Instituta. Kad smo shvatili što virus radi našim stanicama, došli smo do dvije terapijske mogućnosti... To pokazuje bogatstvo znanosti", rekao je Đikić.