Ne miriše na dobro: Slijede vrući politički mjeseci, a predviđa se razorna kriza poput one iz 2008.

Kako je Facebook uzdrmao Bliski istok, Snapchat podijelio Francuze, Instagram utjecao na iranske demonstracije, a Twitter poslužio Trumpu za obračun s Pakistanom i domaćim medijima? EU je najveći investitor na Kubi. Kina više ne želi uvoziti britansko plastično smeće. Američka tvrtka za analizu političkih rizika upozorava na opasnosti koje nam prijete u novoj godini. O zanimljivostima iz svijeta čitajte u tjednom pregledu Davorke Grenac

Ako je suditi po aktivnostima na društvenim mrežama prvih dana nove godine, slijede nam vrući mjeseci. Objave na barem četiri društvene mreže izazvale su burne reakcije, od uličnih prosvjeda u Iranu do straha od ponovnog sukoba na Bliskom istoku, i toliko su znakovite da američka tvrtka za analizu političkih rizika Eurasia Group upozorava kako bi 2018. mogla biti 'geopolitički ekvivalent financijske krize 2008'.

U novogodišnjoj noći na Snapchatu se pojavila snimka napada na policajku koja je s kolegama stigla u klub u pariškom predgrađu Champigny-sur-Marne da razdvoji i smiri pijane goste šarenog nacionalnog podrijetla. Predsjednik Macron je divljanje nad policajkom nazvao 'kukavičkim i kriminalnim linčem', vladajući su pozvali na borbu protiv kulture nasilja i getoizacije, dok je populistička krajnja desnica graknula o strožim zakonima i jačim snagama sigurnosti, čemu su se odmah pridružili ksenofobni britanski i američki konzervativci s pričom o jačim granicama. To je ono - predviđaju analitičari Euroasia Grupe - što će očito i 2018. biti politički lajtmotiv.

Danima uoči najvećih demonstracija u Iranu od 2009., kada je ulica prosvjedovala protiv reizbora predsjednika Mahmuda Ahmadinedžada, na Instagramu i Telegramu (samo Telegram ima 40 milijuna iranskih korisnika) neumorno su se gomilale objave o poskupljenjima hrane i energije, korupciji i pozivima za okončanje islamske vjerske vlasti. Bio je to dodatni motiv neodlučnima da izađu na ulice. Vlasti su odsjekle usluge Telegrama i Instagrama, a građani strahuju da će im onemogućiti pristup samom internetu.

Ni s čime neposredno izazvan, Donald Trump je na Twitteru prvog dana nove godine osudio Pakistan i najavio: 'Nema više!' Nema više dolara, jer je zaustavio 225 milijuna vojne pomoći ovoj zemlji. 'SAD je Pakistanu tijekom 15 godina iskeširao 33 milijarde, a oni nam nisu dali ništa osim laži i obmana, držeći naše vođe budalama', obrušio se predsjednik na dojučerašnjeg saveznika, optužujući ga da pruža sigurno utočište teroristima. Bilo je tu, doduše, nesporazuma oko talibanskih terorista, ali pakistanski ministar vanjskih poslova Kavaja M. Asif odmah je zatvitao: 'Kao saveznik u borbi protiv terorizma, Pakistan je dao SAD-u na raspolaganje komunikacije na kopnu i u zraku, vojnu i obavještajnu suradnju zahvaljujući kojoj je Al Kaida desetkovana zadnjih 16 godina, a oni nama nisu dali ništa doli uvreda i nepovjerenja... Svijetu ćemo otkriti istinu, razliku između činjenica i fikcije.'

Tko zna je li Trumpa dojmio ovakav odgovor, ali kada je riječ o činjenicama i fikciji, Washington Post se opet bavi nabrajanjem lažnih ili obmanjujućih tvrdnji koje svakodnevno izriče američki predsjednik. Tako su ih u 347 dana Trumpova predsjednikovanja nabrojali 1950, od čega ih je 60 ponavljao tri ili više puta. U prazničnom razgovoru za New York Times izrekao je najmanje 24 lažne ili obmanjujuće tvrdnje, tvrdi The Washington Post. Što na to tvita Trump? Najavljuje dodjelu nagrade za - 'najnečasniji i najkorumpiraniji medij godine'.

Ono što propušta SAD - koristi Europska unija. Dok je Trump zahladio jedva otopljene odnose s Kubom, EU je postao najveći investitor na otoku, pa je šefica vanjske politike Unije Frederica Mogherini prošlog tjedna stigla u Havanu na sastanak s kubanskim ministrom vanjskih poslova Brunom Rodriguezom Parrillom zbog daljnjeg širenja ekonomske suradnje.