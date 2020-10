Nazire se vrijednost ponude za kupnju američkih lovaca F-16

Sjedinjene Američke Države veoma su zainteresirane za prodaju novih višenamjenskih borbenih zrakoplova F-16 blok 70 Hrvatskoj te su tom prigodom u Zagreb dovele simulator leta F-16

'Zahtjev je upućen za do 12 borbenih zrakoplova. Ako Hrvatska odabere američku ponudu, sporazum se sklapa između hrvatske vlade i vlade SAD-a. Mi dogovor sklapamo s američkom vladom, a onda ona radi cijeli posao. No, ovdje se ne radi samo o prodaji zrakoplova Hrvatskoj, već o pružanju mogućnosti Hrvatskoj. To znači da ćemo mi napraviti sve što možemo kako bismo pretvorili hrvatske pilote u pilote koji mogu letjeti F-16 i hrvatske radnike u radnike koji mogu održavati ovaj avion. Radi se o 40 godina sposobnosti koje želimo uspostaviti', kazao je.

Na pitanje o ponudi, odgovara:

'Sve što vam mogu reći jest da je ponuda Lockheed Martina u velikoj mjeri ista kao i ona koju smo ponudili Bugarskoj u njihovu paketu. Svaka je zemlja drugačija i ima različite zahtjeve i time će se utvrditi ukupna cijena.

Bugarska je platila 1,25 milijardi dolara za osam zrakoplova.

+Preliminarna brojka dostavljena je 7. rujna. Sada će vlade tijekom jeseni komunicirati i na temelju te komunikacije, ponuda će se promijeniti kako bi odgovarala hrvatskim potrebama. To znači da će se početni prijedlog promijeniti u konačnu cijenu. A to će se dogoditi u prvom ili drugom tjednu u studenom, kazao je.