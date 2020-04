Navala na e-propusnice preopteretila sustav, moguće pomicanje roka za nekoliko dana?

Sve fizičke propusnice do sad izdane za napuštanje mjesta prebivališta vrijedit će do nedjelje, 5. travnja u ponoć, a nakon toga vrijedit će isključivo e-propusnice koje je Ministarstvo uprave osmislilo kako bi rasteretilo stožere Civilne zaštite na terenu. Propusnice će moći zatražiti sami građani, putem sustava e-građanin, a izdavat će ih, kao dosad, poslodavci, liječnici i stožeri Civilne zaštite. Sve to trebalo bi funkcionirati u teoriji, no već jučer su kompletan sustav e-građanin, kao i poveznice na stranicama e-propusnica.gov.hr i korona.hr, bili preopterećeni pa su tek rijetki uspjeli doći do dragocjene elektronske propusnice

Cijelu situaciju komentirao je načelnik Stožera Civilne zaštite Primorsko-goranske županije Marko Boras Mandić koji je potvrdio da je sustav preopterećen. 'Nisam siguran da će se ovim tempom uspjeti izdati sve e-propusnice do predviđenog roka, odnosno ponedjeljka, 6. travnja. U slučaju da sustav ne bude mogao obraditi sve zahtjeve do tog roka, tražit ćemo od državnih tijela da se rok za početak primjene isključivo e-propusnica pomakne za nekoliko dana, dok sve ne profunkcionira kako treba', kaže Boras Mandić za Novi list.