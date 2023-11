Nataša Novaković: Kvote za žene na direktorskim mjestima su nužnost. Pa pogledajte bilo koji poslovni skup!

I svakako postoji dio žena koje se, iako imaju sve kvalifikacije, ne osjećaju dovoljno sposobne i spremne da preuzmu upravljačku poziciju ili jednostavno to ne žele. Muškarci su tu puno manje kritični te, bez obzira na kompetencije, misle da mogu upravljati bez problema. Kompleksna je to priča.

Prema izvještaju Hanfe, u razdoblju od 2018. do 2022. vidljiv je trend vrlo blagog povećanja udjela žena u upravama (od 13 do 16 posto) i nadzornim odborima (od 21 do 23 posto) hrvatskih tvrtki, ali to je i dalje značajno manje u odnosu na propisane kvote iz direktive i u odnosu na zemlje zapadne Europe.

Kako objašnjava Novaković, procjenjuje se da na razini EU-a poboljšanje rodne ravnopravnosti vodi povećanju BDP-a od 6,1 do 9,6 posto - što iznosi 1,95 do 3,15 milijardi eura . Zemlje s najvećim perspektivama za poboljšanje rodne ravnopravnosti imaju potencijal za rast BNP-a do 12 posto. One s najboljim politikama rodne ravnopravnosti ostvaruju značajnu ekonomsku prednost – to su primjerice Njemačka, Austrija, Francuska, Italija i Belgija , koje su već implementirale direktivu, čak i prije njezina stupanja na snagu.

Kvote svakako nisu namijenjene da promoviraju nesposobne kandidate. Kvota ne može prevagnuti, niti nametati nekompetentne kandidate. Mislim da je nedvojbeno to da su muškarci i žene jednako sposobni (iako možda različiti) te da ima puno i žena i muškaraca koji mogu kvalitetno obavljati upravljačke funkcije. Problem je samo u tome što, iako su jednako sposobni, žene obnašaju malo upravljačkih funkcija. Dakle očito postoje prepreke koje im ne dopuštaju veću participaciju u upravljanju, a kvote su tu da žene koje to žele i koje su kompetentne dođu u priliku da te svoje kvalitete i stave u funkciju. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je prije nekoliko godina provela istraživanje koje je pokazalo da su žene na upravljačkim pozicijama najčešće u manjim kompanijama, u višebrojnoj upravi, da kasnije dolaze na upravljačke pozicije i da ranije odlaze s njih. Sve to govori nam nešto o mogućnostima koje im daje društvo.

Osvrnimo se malo detaljnije na uvođenje kvota kao mjeru povećanja ravnopravnosti spolova. Često se kvotama spočitava da stvaraju obrnutu diskriminaciju i da je to nepotrebna državna intervencija u slobodno tržište (ako je riječ o zakonu). Što ako dođe do situacije da tvrtka ima dva kandidata za direktora - muškog i ženskog - i muški ima bolje referencije i kompetencije, ali prevagnu kvote. Kako se takve situacije mogu izbjeći?

HUZUPP se zalaže za transponiranje direktive na način koji bi bio efikasan. Dakle obveza implementacije direktive nešto je što nameće EU i ne možemo birati želimo li ili ne želimo kvote. Pitanje kvota HUŽUPP je otvorio prije šest godina, kada direktiva nije bila izglasana, no očito smo bili preambiciozni jer tada još nije bilo sluha za takve inicijative. Sada je to nešto što EU nameće i HUZUPP u tome želi aktivno sudjelovati. Napravili smo analizu zakona drugih država te učimo iz njihove prakse što je uspješno, a što ne. Na državi je da odredi kojim će putem s kvotama krenuti - primjena može biti i uža i šira - ali svakako je bitno da sankcije budu efikasne, proporcionalne i odvraćajuće. Naime dosad se u Hrvatskoj s političkim, a u Uniji sa ženskim kvotama pokazalo da financijske sankcije nisu nešto što će doprinijeti efikasnoj provedbi zakona. HUŽUPP će se zalagati za pobojnost, odnosno ništetnost odluka o imenovanju, odnosno da naprosto mjesto koje bi trebalo pripasti podzastupljenom spolu , koji god to bio, ostane prazno. Vidjet ćemo što će biti prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave.

Imenovanje neizvršnih direktora trebalo bi se, pored rodnog elementa, primarno temeljiti na objektivnoj komparativnoj procjeni kvalifikacija kandidata u pogledu prikladnosti, stručnosti i profesionalnog djelovanja te niti jedna žena ne bi trebala dobiti posao samo zato što je žena, no istovremeno se niti jednoj ženi ne bi zbog toga smjelo uskratiti zaposlenje. U skladu s praksom Europskog suda o pozitivnom djelovanju, prednost u imenovanju dat će se jednako kvalificiranoj osobi podzastupljenog spola, osim ako se temeljem objektivne procjene, koja uzima u obzir sve okolnosti konkretnih kandidata, ne odluči u korist kandidata drugog spola.

Mislite li da bi bilo potrebe za uvođenjem kvota kad bi došlo do potrebnih promjena u sustavu, onih koje dolaze 'iznutra' (bolja socijalna politika u tvrtkama, fleksibilnije radno vrijeme, 'normalizacija' očinskog dopusta...)? Jesu li kvote na direktorskim pozicijama nužna mjera zato što se smatra da onda trickle-downom generiraju veću svijest o ravnopravnosti i u drugim strukturama ili je to 'posljednji vapaj' jer ništa drugo nije pomoglo?

Mjere iznutra svakako su nešto što može pomoći do nekog stupnja. Postoje kompanije koje imaju razrađene obiteljske politike i sigurno takve mjere daju neke rezultate u smislu lakšeg spajanja privatnog i poslovnog života. Radno vrijeme je postalo fleksibilnije, što je svakako dobro, no očinski dopust se još uvijek koristi u tragovima. Naime žene se u dobi od 30 do 40 godina prilikom zapošljavanja suočavaju s ograničavajućim faktorom - fertilnom dobi. Ispada da se na njih ne može računati nekoliko godina iako mogu raditi skroz do zakonski propisanog roka ako se dobro osjećaju, a nakon toga mogu dijeliti roditeljski dopust sa suprugom, kao i bolovanje u slučaju bolesti djeteta. Muškarca u tim godinama nitko prilikom zapošljavanja neće gledati kao nekog na koga se poslodavac ne može osloniti - iako će i on možda postati roditelj. To je dio priče i može pomoći, no pokazalo se da ništa od toga nije dovoljno.

U konačnici, i EU je dugo pregovarao o uvođenju kvota, no na kraju je postalo evidentno to da ravnopravan omjer žena i muškaraca nećemo postići još stotinjak godina ako se ne donesu mjere koje će to ubrzati. Zemlje koje su uvele kvote, čak i prije nego što je tu obvezu nametala direktiva, značajno su napredovale u smislu rodne ravnopravnosti na čelnim pozicijama. S druge strane postoje države koje su dobrovoljnim kvotama postigle značajan napredak, no radi se o skandinavskim, kulturološki drugačijim državama.