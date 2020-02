Nasljednik posrnule načelnice Lovreća ima stan u Splitu. Nazvali smo ga da vidimo je li s njegovim prebivalištem sve u redu

Iako je ministar uprave Ivan Malenica koncem prošlog tjedna objavio da je mandat načelnice Općine Lovreć Anite Nosić prestao zbog činjenice da je koncem 2018. godine prijavila prebivalište u Zagrebu kako bi ostvarila pravo na subvencionirani stambeni kredit te da će ovaj posao obavljati njen dosadašnji zamjenik Petar Petričević, službeno rješenje o tome još uvijek se čeka. Kako tportal doznaje, problem je u nedoumici treba li u ovom slučaju doći do izvanrednih izbora

Zakon propisuje da mandat prestaje danom prestanka prebivališta u mjestu u kojemu je izabran lokalni dužnosnik, a u famoznom 'lex Komadina' propisano je i da se izbori ne raspisuju u slučaju da je mandat prekinut nakon više od dvije godine. U ovom konkretnom slučaju dvojba glasi: je li Nosić izgubila mjesto načelnice još u prosincu 2018. godine, kada je prijavila adresu u Zagrebu, ili danom kada je to otkriveno?

'Nitko nije kontaktirao sa mnom i zbilja ne znam što će se događati', kazao nam je mladi Petričević i odbio daljnje razgovore na ovu temu. Stigli smo ga priupitati je li barem s njegovim prebivalištem sve u redu, jer u imovinskoj kartici stoji da je vlasnik stana u Splitu, površine 61 kvadrat, vrijednog 750.000 kuna, koji je stekao darovnim ugovorom, odnosno nasljedstvom. Prijavio je Volkswagen Up iz 2012. vrijedan 45.000 kuna, a koji je kupio 'iz drugih izvora dohotka'.

Načelnica Nosić tradicionalno izbjegava kontakt s novinarima, a njenog zamjenika Petričevića pronašli smo u obližnjem Zadvarju. On je, naime, zaposlen u udruzi LAG Adrion, koja okuplja 19 gradova i općina i za njih razvija projekte ruralnog razvoja te privlači sredstva iz europskih fondova. Magistar ekonomije je po struci, a dužnost zamjenika načelnika Lovreća dosad je obavljao volonterski, bez naknade.

Hrvatska povijest pamti da se slučaj sličan lovrećkom dogodio 2012. godine, kada je SDSS-ov načelnik Općine Kistanje Slobodan Rončević promijenio prebivalište i prijavio se u Zadru kako bi ostvario stanarsko pravo. Otkriven je već nakon dva mjeseca i dao je ostavku, pa su potom raspisani izvanredni izbori - no to se odvijalo prije izmjene zakona.

Što s odlukama iz spornog mandata?

Stručnjak za javnu upravu, koji je želio ostati neimenovan, za tportal je protumačio i da plaće koje je načelnica Nosić primila unatoč činjenici da je bila prijavljena u Zagrebu ne bi trebale biti sporne jer se radi o naknadi za posao koji je doista obavljen. S odlukama iz njezina načelničkog mandata situacija je nešto složenija: teoretski ni one ne bi trebale biti upitne jer bi ih vjerojatno donijela i neka druga osoba na toj dužnosti, a zasad nije utvrđeno da je neka od njih nezakonita sama po sebi. No postoji teoretska mogućnost da neka nezadovoljna stranka pokrene sudski postupak i ospori općinsku odluku koja joj eventualno nije išla u korist, argumentirajući to činjenicom da ju je donijela osoba kojoj je mandat već bio prestao.

Zato se, kažemo, na više strana čeka rješenje Ministarstva uprave.