Nakon strašne nesreće traže da se u Dubravi postave kamere

Udruga građana Zagreb istok traži od Gradskog poglavarstva ugradnju kamera za nadzor brzine vozila u ulici Dubrava

Istaknuli su da su pojedini oporbeni vijećnici na sjednicama Vijeća gradske četvrti Donja Dubrava i ranije su to tražili, što je vladajuća većina iz stranke BM365 očito ignorirala.

'Ulica Dubrava, uz Vukovarsku Aveniju, drži neslavni rekord brojem prometnih nesreća po kilometru. No, ako se promatra potez od okretišta tramvaja u Dubravi do križanja s Čulinečkom ulicom, na tom potezu događa se uvjerljivo najveći broj prometnih nesreća. Često su to teške prometne nesreće, prouzročene vrlo velikom brzinom kretanja vozila, ne samo s materijalnom štetom, nego i s ozlijeđenima i smrtno stradalima. Iz tog razloga, kao prvu preventivnu mjeru, molimo da na tom dijelu Avenije Dubrava odmah ugradite kamere za nadzor brzine', poručili su putem priopćenja koje potpisuje predsjednik udruge Ivan Forgač.