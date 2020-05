Hoće li se vukovarski gradonačelnik Ivan Penava pridružiti Domovinskom pokretu Miroslava Škore u zajedničkom izlasku na skore parlamentarne izbore, trebalo bi biti poznato ovog vikenda, piše u nedjelju Jutarnji list.

Škoro, navodno, pregovore namjerava završiti do večeras u ponoć. Do sada je dogovorena suradnja sa Zlatkom Hasanbegovićem i njegovim Blokom za Hrvatsku, Suverenistima, te nekim pojedincima, a od većih igrača preostao je još samo Penava, s obzirom da su čelnici Mosta u subotu navečer objavili da na izbore namjeravaju ići samostalno, navodi dnevnik.

"Znam da je Škoro jučer išao u Vukovar na sastanke i, prema mojim informacijama, 95 posto je sigurno da će im se Penava pridružiti. Mislim da je to gotova priča" - kazao je Jutarnjem sugovornik blizak Domovinskom pokretu. Vukovarski gradonačelnik danima ne odgovara na telefonske pozive, a izvori iz HDZ-a kažu kako je prvi Penavin plan bio da sa sobom kod Škore povuče dobar dio tamošnjih HDZ-ovaca. No, kako kažu neki iz HDZ-a, to nije uspjelo.