Nakon lijepog i sunčanog vikenda ponovno nas čekaju pljuskovi

Ljepše i stabilnije vrijeme čeka nas za vikend u većini zemlje, no sljedeći tjedan ponovno nas čekaju kiše i pljuskovi

U subotu će biti pretežno ili djelomice sunčano i toplije. Kratkotrajno malo kiše ili poneki pljusak mogući su sredinom dana, ponajprije u gorju i Istri.

Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, u Slavoniji sjeverozapadni, a na Jadranu i bura. Najniže jutarnje temperature na kopnu kretat će se od osam do 13 stupnjeva, a na moru od 13 do 18. Najviše dnevne temperature kretat će se od 21 do 26 stupnjeva.

U galeriji u nastavku pogledajte kakvo će vrijeme biti i gdje će padati kiša za vikend te sljedeći tjedan: