Najmanje 28 djece ubijeno, mnogo uhićenih u Iranu

Najmanje je 28 djece ubijeno u gušenju prosvjeda diljem Irana izazvanih smrću djevojke Mahse Amini u pritvoru, a brojna su druga djeca privedena u zatvore za odrasle osobe, rekli su borci za ljudska prava u toj zemlji i inozemstvu

Iransko društvo za zaštitu prava djece osudilo je "nasilje" sigurnosnih snaga prema djeci koja su sudjelovala u prosvjedima u školama i na ulici.

"Prema statistikama, 28 djece je ubijeno u tim sukobima, većinom u siromašnoj pokrajini Sistan-Balučistan", ustvrdila je u ponedjeljak skupina u Iranu na svoj mrežnoj stranici.

Amnesty International objavio je ranije da su u toj pokrajini ubijeni deseci ljudi, a stotine ranjene u Zahedanu na prosvjedima protiv navodnog silovanja petnaestogodišnjakinje u policijskoj postaji.

Iransko društvo za zaštitu djece upozorava da "obitelji nisu znale što se dogodilo s njihovom djecom", da se "suđenja odvijaju bez prisustva branitelja i sudaca za djecu, te bez policije za djecu":

Iranska vlada "mora odgovarati" za ta kršenja i mora kazniti "svaku osobu, bez obzira kojeg je ranga, koja stoji iza nasilja i zlostavljanja djece".

Pomoćnik zapovjednik Čuvara revolucije Ali Fadavi izjavio je 5. listopada iranskim novinarima da je prosječna "dob privedenih na nedavnim prosvjedima negdje oko 15 godina".

Odvjetnik za ljudska prava Hasan Raisi ustvrdio je da su djeca koja su privedena smještena u zatvore s odraslima koji služe kazne zbog droge, piše u srijedu portal Iran Wire sa sjedištem u Londonu.

Te informacije "vrlo su zabrinjavajuće", rekao je i naglasio da "djeca do 18 godina ne smiju nikada biti u ćelijama s kriminalcima starijima od 18 godina... To je zakonska obveza, to nije preporuka".

"Oko 300 osoba u dobi od 12 do 13 godina te od 18-19 su u kućnom pritvoru", rekao je.

Školarci su brzo pristupili pokretu izvikujući slogane protiv režima, a djevojke su na prosvjedima skidale veo.

UN-ova zaklada za djecu (UNICEF) u ponedjeljak je izrazila "veliku zabrinutost" jer vijesti govore da su "djeca i mladi ubijani, ranjeni i uhićeni" u Iranu.

Iranci su pozvani prosvjedovati u srijedu "u znak solidarnosti s herojskim narodom Zahedana", glavnoga grada pokrajine Sistan-Balučistan gdje su, kako tvrdi organizacija Ljudska prava Irana (IHR) snage reda ubile najmanje 93 osobe u nasilju na prosvjedima.

U ponedjeljak su prosvjedi zahvatili i naftni sektor sa štrajkovima i okupljanima u petrokemijskim postrojenjima u gradovima Asalujeh, Abadan i i Bušer.

Vlasti tvrde da je Mahsa Amini umrla od posljedica svoje ranije bolesti, a ne od premlaćivanja, stoji u medicinskom izvješću koje je njezin otac odbio prihvatiti.