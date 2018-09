Nadbiskup Barišić: Društvo prihvaća ženu, ali ne i majku!

Nadbiskup splitsko-makarski mons. Marin Barišić pozvao je u subotu iz Solina, gdje je u Gospinom svetištu proslavljen blagdan Blažene Djevice Marije, na vraćanje dostojanstva majčinstvu u hrvatskom društvu radi očuvanja obitelji, ističući kako današnje društvo prihvaća ženu, ali ne i majku.

"Potrebno je usmjeriti svu našu pažnju i sva naša djelovanja prema obitelji i povratiti dostojanstvo majčinstvu u našem društvu. Vrijeme je da naše društvo prepozna i vrednuje majčinstvo i majčin odgojni rad u obitelji," istaknuo je mons. Barišić u propovijedi pred mnoštvom vjernika.

Po njegovim riječima to trebaju vrednovati i očevi koji će svojom odgovornošću znati preuzeti i one kućne obveze za koje im se čini da im "ne pripadaju." "Braćo i sestre, kroz ovih četrnaest stoljeća našega rodoslovlja u našoj kulturi i civilizaciji znali smo razlikovati muški i ženski rod. Znali smo što je obitelj! Znamo li to još uvijek? Ako znamo imamo budućnost. Ali ako to ne znamo, sigurno znamo da budućnosti nemamo," kazao je Barišić.