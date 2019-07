Na Veleučilištu u Krapini 180 studenata moći će studirati besplatno

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak i predstavnici osnivača potpisali su u četvrtak ugovor o prijenosu osnivačkih prava čime je to veleučilište i službeno postalo državno pa će u slijedećoj akademskoj godini 180 studenata moći besplatno studirati

Ugovor su, uz ministricu Divjak, potpisali predstavnici osnivača Veleučilišta: krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović, načelnik Općine Đurmanec Damir Belošević, načelnik Općine Hum na Sutli Zvonko Jutriša, načelnik Općine Jesenje Andrija Ranogajec, načelnik Općine Petrovsko Ivan Šanjug i načelnik Općine Radoboj Anđelko Topolovec.

Ministrica Divjak: Briga za budućnost i obrazovanje ujedinjuje

To preuzimanje je sigurno vjetar u jedra razvoju veleučilišta, ali tu je još nešto drugo, a to je činjenica da briga za budućnost, briga za studente, briga za obrazovanje - ujedinjuje. To je važna poruka i čestitam svima koji su sudjelovali i razumjeli da nije svako veleučilište i svaka škola nešto što treba podržati, nego da treba podržati kvalitetno veleučilište i kvalitetnu školu, rekla je ministrica Divjak.

Ocijenila je da je Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina na razini da ga ministarstvo 'mirne duše' može preuzeti i dalje razvijati te da su Grad Krapina i Krapinsko-zagorska županija i ove godine dobro skrbili o veleučilištu.

Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar rekao je kako je danas veliki dan, prije svega za studentice i studente koji će već sutra primiti obavijest da mogu besplatno studirati na veleučilištu u Krapini, ali i za sve generacije koje dolaze.