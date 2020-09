Na splitskoj infektologiji od Covida-19 prosječno se liječi 75 bolesnika

Predstojnik Klinike za infektologiju splitskoga KBC-a Ivo Ivić rekao je u četvrtak da se od Covida-19 prosječno liječi 75 bolesnika te je još jedanput pozvao građane da se pridržavaju epidemioloških mjera kako se taj broj ne bi povećavao.

U jedinici intenzivnog liječenja trenutačno je šest pacijenata, od kojih je pet na respiratoru, a u bolnici se liječe 72 pacijenta oboljela od covida-19, rekao je i dodao da na raspolaganju imaju 160 postelja te kako smatra da će to biti dovoljno. Posljednji tjedan u prosjeku se na odjelu liječi 75 bolesnika.

'Ako tako i ostane, onda ne bi trebalo biti problema, a da bi to tako ostalo, apsolutno je najvažnije kako se stanovništvo ponaša. To znači da je pridržavanje epidemioloških mjera od ključne važnosti', istaknuo je predstojnik Klinike za infektologiju splitskoga KBC-a Ivo Ivić i dodao da je prosječna životna dob pacijenata u odnosu prema prvome valu bitno manja, što znači da su pacijenti mlađi, u dobi ispod 70 godina.

Posebno je upozorio na nadolazeću sezonu gripe, koja će im, kako je rekao, u uvjetima koronavirusa znatno otežati posao jer će prilikom trijaže trebati raditi dvostruku dijagnostiku, a obje su vremenski zahtjevne, što će im usporiti rad.

Komentirajući namjeru Europske unije da se skrati vrijeme samoizolacije, Ivić je rekao kako misli to tako mora biti, te da će tako biti, a temeljit će se na nekim rezultatima "stvarne zaraznosti bolesnika nakon preboljele infekcije". Dodao je kako je to znanost tek mjeri te kako mu prilično suvislo zvuči da netko tko sedam dana nema simptome više nije zarazan.

„To vjerojatno važi za veliku većinu bolesnika i ako to uspoređujemo s nekim drugim infekcijama, to biva tako. Ovi pozitivni testovi dugo vremena nakon toga zaista mogu imati razna značenja, pa ne mora značiti da je na taj način dokazan virus. Vjerujem kako će to zaživiti i dobiti jasan znanstveni temelj”, rekao je predstojnik Klinike za infektologiju splitskoga KBC-a Ivo Ivić.