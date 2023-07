Na Lučkom je nepodnošljivo: Evo kako izbjeći gužve do Rijeke, Zadra, Splita i Dubrovnika

Pod pretpostavkom da krećete iz Zagreba i putujete za Rijeku , što je najkraća od naše četiri rute do mora, autocestom ćete stići za nešto manje od dva sata, pri čemu ćete prijeći 160 kilometara. Michelinov planer putovanja kaže da ukupni troškovi tog puta iznose 27,33 eura, pri čemu se na cestarinu odnosi 9,29 eura, a na gorivo još 18,04 eura.

Odlazak u Split, ako ne želite ići autocestom (409 km, 68 eura za gorivo i cestarinu te oko četiri sata vožnje), može biti i avantura. Dvije su opcije. Prva, kao i za Zadar, preko Pisarovine i Plitvica do Gračaca, a onda dalje na Knin i Drniš do Splita. Kao jedna od najspominjanijih prednosti stare ceste ističu se brojne atrakcije koje se nalaze uz nju. Dovoljno je spomenuti Plitvička jezera, slapove na Rastokama, kanjone Zelenog vira i Vražjeg prolaza, slapove Krke i kninsku tvrđavu. Osim toga, gastronomska ponuda uz staru cestu daleko je bogatija od one na odmorištima uz autocestu. Za ovu rutu od 364 kilometra trebat će vam oko sedam sati vožnje i 51 euro za gorivo.

Uz autocestu do Zadra (285 km, 48 eura za gorivo i cestarinu te oko tri sata vožnje), Via Michelin ponudit će vam još dvije opcije. Prva je manje-više svima dobro poznata: iz Zagreba te preko Pisarovine , Slunja , Plitvičkih jezera , Udbine , Gračaca i Posedarja . Ukupno iznosi 284 kilometra i za nju će vam trebati oko pet i pol sati, uz 39 eura za gorivo. Druga ide iz Zagreba starom karlovačkom do Karlovca , pa prema Generalskom Stolu, Josipdolu i Brinju te dalje preko Otočca , Gospića i Gračaca do Posedarja . Ova ruta je najduža (323 km), traje sedam sati i zahtijeva oko 47 eura za gorivo.

Treća opcija, za one kojima vrijeme nije novac i spremni su se vozati, uključuje, osim prirodnih ljepota Hrvatske, i susjedne slovenske. Ta je opcija ruta Zagreb-Zaprešić-Brežice-Novo Mesto-Kočevje-Delnice i onda opet na staru cestu do Rijeke, a ujedno je najduža (209 km) i najskuplja – 31 euro. Vožnja njome traje oko četiri i pol sata.

Druga opcija za zaobilaženje autoceste uključuje vožnju kroz BiH, a ona traje osam sati jer trebate prevaliti 398 kilometara i izdvojiti 54 eura za gorivo. U tih osam sati nisu uključena moguća čekanja na granici. Ruta ide iz Zagreba za Petrinju, Kozarsku Dubicu, Novi Grad, Bosansku Krupu, Drvar, Bosansko Grahovo, Vrliku, Sinj, pa prema Splitu. Imate li djecu ili osjetljiv želudac, ovo nije ruta koju bismo vam preporučili.

Do Dubrovnika Napoleonovom cestom

Dubrovnik se iz Zagreba nekad čini kao da je na kraju svijeta. Osim autocestom do Ploča, pa preko Pelješkog mosta i dalje Jadranskom magistralom do Dubrovnika, što je najbrža opcija (608 km, sedam sati vožnje i 98 eura za troškove puta i benzina), još su dvije opcije za dolazak do krajnjeg juga.

Prva uključuje vožnju autocestom A3 do Gradiške, gdje ulazite u BiH, te preko Laktaša, Banje Luke i Mrkonjić Grada stižete do Glamoča, odnosno Livna, pa opet u Hrvatsku, u Cistu Provo, da biste se na Šestanovcu uključili na A1 do Ploča i onda dalje preko Pelješca prema Dubrovniku. Ova ruta je kraća (585 km) i jeftinija od prethodne (82 eura), ali za volanom provodite dva sata dulje, ne računajući moguće gužve na granici.

Želite li izbjeći cestarine, najkraća opcija je ići starom cestom sve do Trilja, pa onda prema Cisti Provo i vozeći Napoleonovom cestom iza Biokova do Vrgorca, a more ćete ugledati u Pločama. Dalje je sve isto kao u prve dvije opcije. Ova ruta ima 574 kilometra, za volanom ćete provesti oko 11 sati, a trošak za gorivo platit ćete 79 eura. U sve tri varijante možete i ne ići preko Pelješca, već preko Neuma, što je sedam kilometara kraće, ali moguće je da će put dulje trajati zbog granične kontrole.

Kada se sve sagleda, vožnja autocestom - unatoč gužvama - nameće se kao logičan izbor jer, uz brzinu, nudi sigurnost i preglednost ceste, kakve na alternativnim rutama nećete imati. Naravno, izbor je uvijek osoban.