Na listi španjolske krajnje desnice i trojica frankističkih generala

Umirovljeni španjolski generali Agustin Rosety Fernandez de Castro i Alberto Asarta bit će kandidati za parlament u okruzima Cadiz i Castellon, dok će zrakoplovni general Manuel Mestre biti na izbornoj listi stranke Vox u okrugu Alicante, navela je ta stranka u utorak

Generali Castro i Asarta nedavno su potpisali prošlogodišnji manifest u znak podrške nasljeđu generala Francisca Franca, među kojima je i vojni puč koji je prouzročio Španjolski građanski rat vođen od 1936. do 1939. godine, a koji je doveo do njegove vladavine koja je potrajala sve do 1975. godine.

Manifest, koji je potpisalo oko 600 bivših pripadnika oružanih snaga, sačinjen je kao odgovor na planove socijalističke vlade o uklanjanju Francovih posmrtnih ostataka iz državnog mauzoleja izvan Madrida, a koji mnogi smatraju spomenikom fašizma.