Na Jadranu proglašeni meteoalarmi, na kontinentu pretežno sunčano, pogledajte do kada

U utorak će u većini Hrvatske biti pretrežno sunčano, na istoku zemlje uz prolaznu naoblaku, dok će na Jadranu puhati jaka bura, zbog čega su izdani žuti i narančasti meteoalarmi

Najviša dnevna temperatura kretat će se uglavnom od 5 do 10, a na Jadranu od 8 do 13 stupnjeva Celzija.

U srijedu će biti pretežno sunčano na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti, a povremeno će biti umjerene naoblake. Puhat će umjeren, u gorju povremeno i jak jugozapadnjak, na južnom Jadranu jugo.

Najniža jutarnja temperatura zraka kretat će se od -5 do 0, na Jadranu do 3 do 8, a najviša dnevna uglavnom će se kretati od 9 do 14 stupnjeva Celzija.